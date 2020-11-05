Alev Alev'in Ömer'i Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Baba tarafından Elazığ, anne tarafından ise Diyarbakırlıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldıktan sonra Diyarbakır’a dönüş yaptı.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde yaşadı. Bu filmde Serdar karakterini canlandırdı. Cihangir Ceyhan asıl çıkışını ise online platform üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisindeki Cio karakteriyle yakaladı. Çukur dizisinde Azer karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan, senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Ekranlara kısa bir ara veren Cihangir Ceylan, 2020 kasım ayında başlayacak olan Alev Alev dizisinin kadrosunda yer alacak.