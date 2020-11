Alev Alev’in Çiçek’i değişimiyle şaşırtacak… Hazar Ergüçlü kimdir?

Gerek görkemli prodüksiyonu gerekse güçlü oyunculuk performansları ve özgün, gerçekçi anlatımıyla övgü dolu yorumlar alan Alev Alev dizisi, “kadın olmak” kavramı üzerinden herkesin hayatlarına dokunacak pek çok gündelik yaşam konularına değiniyor. Dizinin bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde ise Hazar Ergüçlü’nün karakteri yaşadığı değişimle çok konuşulacak.



Başarılı oyuncunun canlandırdığı Çiçek karakterinin sarnıçta çıkan yangın sonrası tanınmaz hale gelmesi, ekran başındakilere son yıllarda tüm dünyada tartışılan güzellik kavramını sorgulatacak. Nişanlısı Ali’nin (Toprak Can Adıgüzel) yanında kusursuz gözükmek için elinden geleni yapan Çiçek’in yüzünün yanık olması, genç kadının hayatında her şeyi değiştirecek ve bildiğimiz güzellik kalıplarını da düşündürtecek.



Çiçek’in şu anki görünümü için her set günü tam 5 saat makyaj masasında oturan Hazar Ergüçlü, karakterinin bu değişimini ve de güzellik kavramını şu sözlerle yorumladı: “Rol aldığımız işlerle sayısız insana ulaşıyoruz ve de göz önünde olmanın belki de en olumsuz yanlarından biri bizlere dayatılan belli güzellik kalıplarının olması. İşin kötü yanı bu kalıplar bizleri etkilediği kadar, ulaştığımız kadınları da etkiliyor. Şu kiloya ulaşmalıyım derken bulimia olan veya ciddi anlamda bir hastalığa yakalananlardan psikolojik tedavi görenlere pek çok olumsuzluklar yaşanıyor"

Ergüçülü ilerleyen bölümleri merakla beklediğini dile getirerek "Çiçek’te de özellikle 2. bölümde göreceğimiz “yanındaki erkeğe yakışma” derdi söz konusu. Bu nedenle kusursuz görünme amacı var. Bu noktada bence Alev Alev, herkese kendini önce olduğu gibi görme ve o halini sevip sarmalaması gerektiğini gösterecek. Buna bir nebze de olsa aracı olabilirsem ne mutlu! Çiçek’in bu yolda nasıl başka değişimler yaşayacağını da heyecanla bekliyorum.” ifadelerini kullandı.



Murat Polat’ın imzasını taşıyan makyaj için Ergüçlü’nün ölçüleri özel olarak alınıp modellendi ve sonrasında kalıplaşan yanık protezleri yüze ve vücuda yerleştirildi.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başladı. Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırdı. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırdı. Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyete dizisinde Cansu Koran karakterini canlandırdı. Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırdı. İlk sezonu Aralık 2018'de yayımlanan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizinin ilk dört sezonunda Zeynep karakterini canlandırdı.