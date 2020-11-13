Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Alev Alev 3. bölüm izle

Alev Alev dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Ömer’in sarnıcı yakmakla suçlandığı fragmana Çiçek’in aynalarla yüzleştiği sahne damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler olacak? Herkesin öldüğünü sandığı Çiçek, Şimal’in yerine geçecek mi?

Alev Alev 2. Bölümde neler oldu?

Rüya'nın yangın sonrası büyük üzüntü yaşadığı tanıtımda Çelebi, Cemre'nin yaşadığını ve ona yardım eden birinin olduğunu söyleyerek gerilimi arttırıyor. Rüya, Çiçek'in ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü İskender'e hesap sorarken, Tomris'in Çiçek'e "Kızımın yerine geç!" demesi izleyenleri şoke ediyor. Çiçek'i gören Ali'nin vereceği tepki ise büyük merak konusu oluyor.