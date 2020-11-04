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Haber Giriş: 04.11.2020 - 11:31 | Son Güncelleme:

Alev Alev oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Alev Alev dizisi oyuncuları

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Alev Alev oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Alev Alev dizisi oyuncuları
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Alev Alev dizisi oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında bulunuyor. Her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek olan Alev Alev dizisinde bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyacak. Peki Alev Alev oyuncuları kimdir? İşte dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

Alev Alev oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Alev Alev oyuncuları arasında Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimler yer alıyor. Demet Evgar Cemre karakterine, Dilan Çiçek Deniz Rüya karakterine, Hazar Ergüçlü Çiçek karakterine, Cihangir Ceyhan Ömer karakterine hayat veriyor.

ALEV ALEV DİZİSİ OYUNCULARI

Alev Alev dizisi oyuncuları arasında Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimler bulunuyor.

Cemre- Demet Evgar

Rüya - Dilan Çiçek Deniz

Çiçek - Hazar Ergüçlü

Çelebi - Cem Bender

Ömer - Cihangir Ceyhan

Ozan- Berkay Ateş

İskender - Berker Güven

ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Alev Alev oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Alev Alev dizisi oyuncuları

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.

Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

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