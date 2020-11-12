Alev Alev hangi diziden uyarlama? İşte Alev Alev dizisinin konusu

Alev Alev dizisi izleyicilerin karşısına her hafta Perşembe akşamları çıkıyor. Oyuncuları arasında Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Demet Evgar, Zuhal Olcay, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Alev Alev’in konusu yoğun ilgi görüyor. Dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.

Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

ALEV ALEV HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Alev Alev dizisi Le Bazar de la Charité (Alevlerin Ardından) dizisinden uyarlamadır.