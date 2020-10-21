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Televizyon
Haber Giriş: 21.10.2020 - 15:26 | Son Güncelleme:

Alev Alev dizisi ne zaman başlayacak? İşte Alev Alev dizisinin 1. bölüm tarihi

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Alev Alev dizisi ne zaman başlayacak? İşte Alev Alev dizisinin 1. bölüm tarihi
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Kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Alev Alev dizisinin yayın tarihi belli oldu. Bir yangınla hayatı değişen üç kadının hayatına odaklanacak olan Alev Alev dizisinin ilk bölümü kasım ayında yayınlanacak. Peki, Alev dizisi ne zaman başlayacak? İşte Alev Alev dizisinin 1. bölüm tarihi...

Alev Alev’in beklenen yayın tarihi belli oldu. 5 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle Show TV ekranlarında olacak dizide seyirciler, kendi içlerindeki yangını söndüremeyen üç kadının gerçek bir yangınla hayatlarının nasıl sonsuza dek değiştiğine tanıklık edecek.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in başrollerinde yer aldığı, Burcu Görgün Toptaş’ın kaleminden çıkan ve Ahmet Katıksız rejisiyle buluşan ‘Alev Alev’, 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.

Tanıtımları ile dikkat çeken, kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor. Kendi kaderlerine boyun eğmeme şansı yakalayan güçlü kadınların seçimleri doğrultusunda yaşadıklarını izleyicilerle buluşturan ‘Alev Alev’, pek çok kişi için ilham kaynağı da olacak.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Zuhal Olcay’la birlikte Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel’in de yer aldığı dizi, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe saat 20.00’da Show TV’de ekranlara gelecek!

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