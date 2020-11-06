Alev Alev dizisi 1. bölüm ile izleyici karşısına çıktı! İşte, 2. bölüm fragmanı
Dün akşam ilk kez ekranlara gelen Alev Alev 1. bölüm ile izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin yer aldığı Alev Alev dizisi, yangın sahnesi ile dikkatleri üzerine çekti. Çok zor bir süreçten Cemre, Çiçek ve Rüya, bu durumun üstesinden gelebilmek için büyük bir mücadele içerisine girmiştir. İşte, Alev Alev 1. bölüm özeti ve dizinin konusu hakkında bazı bilgiler
Alev Alev 1. Bölümünde Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır. Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.
ALEV ALEV 2. BÖLÜM FRAGMANI
Rüya'nın yangın sonrası büyük üzüntü yaşadığı tanıtımda Çelebi, Cemre'nin yaşadığını ve ona yardım eden birinin olduğunu söyleyerek gerilimi arttırıyor. Rüya, Çiçek'in ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü İskender'e hesap sorarken, Tomris'in Çiçek'e "Kızımın yerine geç!" demesi izleyenleri şoke ediyor. Çiçek'i gören Ali'nin vereceği tepki ise büyük merak konusu oluyor.
ALEV ALEV OYUNCULARI VE KONUSU
Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
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