Alev Alev 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Alev Alev yeni bölüm fragmanına damga vuran yakınlaşma

Alev Alev 9. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Show Tv'de yayınlanan dizinin son bölümünde Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açması dikkat çekerken Ali'nin kaderini değiştirecek gelişmeler heyecanlı anlara neden olmuştu. Yeni bölüm fragmanında ise romantik anlar ekranlara yansıdı.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir. Vergi borcu sonrası eve haciz gelme tehlikesi ile karşılaşan Ozan'ın başı, daha büyük bir belaya girer. Ömer'in vurulmasından sonra, Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar. Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir.

ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.

Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.