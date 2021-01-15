Alev Alev 10. son bölümde Çiçek hayatta olduğunu ilan etti... İşte Alev Alev 11. yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler
Alev Alev 10. son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Bu sezon yayın hayatına başlayan Alev Alev'in 14 Ocak Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan son bölümüne İskender'in gazetecileri çağırarak Çiçek'in hayatta olduğunu açıklaması damga vurdu. Son bölümün hemen ardından yayınlanan Alev Alev yeni bölüm fragmanında ise Çiçek'i almaya gelmeleri merak uyandırdı. İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananların özeti.
Alev Alev 10. bölümü ile 14 Ocak Perşembe akşamı Show TV ekranlarında diziseverler ile buluştu. Dizinin bu haftaki son bölümünde Rüya, duygularını göstermesi için Ömer'in üstüne giderken, aralarında başlayan yakınlaşma dikkat çekti. Alev Alev 11. bölüm fragmanında ise çarpıcı anlar yaşandı.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Dizinin son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, fragmandan ilk görüntüler;
ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İskender'in kurduğu zekice plan, başta Çiçek olmak üzere, herkesin hayatına bomba gibi düşmek üzeredir.
Çelebi ile olan mücadelesinde artık daha korkusuz olan Cemre, kızı Güneş'le kuracağı mutlu bir gelecek için çabalamaktadır. Ali'ye ulaşmaya çalışan Çiçek, Tomris'i büyük bir tehlikenin içine sokmak üzeredir. Rüya, duygularını göstermesi için Ömer'in üstüne giderken, aralarındaki çekim daha fazla kuvvetlenir. İskender'in kurduğu zekice plan, başta Çiçek olmak üzere, herkesin hayatına bomba gibi düşmek üzeredir.
ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU
Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.
Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.
Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.
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