Alef ne demek? Alef kelimesinin anlamı nedir?
Alef kelimesinin anlamı araştırılan konular arasında yerini aldı. Oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Sözen gibi isimlerin yer aldığı yeni dizinin ismini merak eden izleyiciler araştırmalarını hızlandırdılar. İşte Alef kelimesinin anlamı…
Alef dizisi ilk bölümü ile izleyicisi karşısına çıkacak. İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alan dizinin izleyicileri, Alef kelimesinin anlamını araştırmaya başladılar.
Alef kelimesinin sayısal değeri 1’dir. Ses değeri olmayan bu kelimenin sesi üzerine konan ünlü harfleri belirten noktalama işaretleri sayesinde ortaya çıkmaktadır. Noktalama işaretlerine göre genellikle “A” ve “E” harfleri gibi okunmaktadır. Ancak nadiren “O”, “U” ve “İ” harfleri gibi de okunabilmektedir.
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