Alef ne demek? Alef kelimesinin anlamı nedir?

Alef dizisi ilk bölümü ile izleyicisi karşısına çıkacak. İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alan dizinin izleyicileri, Alef kelimesinin anlamını araştırmaya başladılar.

ALEF NE DEMEK?

Alef kelimesinin sayısal değeri 1’dir. Ses değeri olmayan bu kelimenin sesi üzerine konan ünlü harfleri belirten noktalama işaretleri sayesinde ortaya çıkmaktadır. Noktalama işaretlerine göre genellikle “A” ve “E” harfleri gibi okunmaktadır. Ancak nadiren “O”, “U” ve “İ” harfleri gibi de okunabilmektedir.