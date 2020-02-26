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Haber Giriş: 26.02.2020 - 09:14,Son Güncelleme:/

Alef için geri sayım başladı

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Alef için geri sayım başladı
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Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in başrollerini paylaştığı Alef için geri sayım başladı.

BluTV ve FX’in ortak projesi olan dizi, Türkiye’de mistik polisiye türünün ilk örneği. İmirzalıoğlu ve Taylan hem kişisel hayatları hem de işlerine bakış açılarıyla birbirine tamamen zıt iki dedektifi canlandırıyor. Dizinin yönetmenliğini Emin Alper, senaristliğini Emre Kayış, yapımını ise MAY Prodüksiyon üstleniyor.

Alef için geri sayım başladı


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