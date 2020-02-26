Alef için geri sayım başladı

BluTV ve FX’in ortak projesi olan dizi, Türkiye’de mistik polisiye türünün ilk örneği. İmirzalıoğlu ve Taylan hem kişisel hayatları hem de işlerine bakış açılarıyla birbirine tamamen zıt iki dedektifi canlandırıyor. Dizinin yönetmenliğini Emin Alper, senaristliğini Emre Kayış, yapımını ise MAY Prodüksiyon üstleniyor.





