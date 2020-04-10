Alef dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Alef hangi kanalda, saat kaçta?

Alef dizisinin ne zaman, hangi kanalda izleneceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Alef hangi kanalda, saat kaçta? Ezel ve Deli Yürek dizileri ile akıllara kazınan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu yeni dizisi ile seyirci karşısına çıkıyor. İşte İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alan Alef ile ilgili merak edilenler…

ALEF DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Alef dizisi 10 Nisan Cuma günü 21.30'da Blu TV ve FX Türkiye'de yayınlanacak.

ALEF DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Alef, İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi’nden izler taşıyan dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul’da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralıyor. Bu sır açığa çıkmaya yaklaştıkça, her bir karakterin geçmişinin hayaletleri de ortaya çıkmaya başlıyor.

İŞTE ALEF OYUNCULARI

BluTV ve FX ortaklığında hayata geçirilen, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen paylaşıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturuyor.