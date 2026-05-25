Bir örnek giyinmek pişmanlık ateşini söndürür mü! Aldatıp üstüne bir evlilik bile yaptı... Candan seven eski karısından kopamadı

Herkes yoluna gidiyor ve ileriye bakıyor kısaca söylersek. Ama bazen de insanın gözü hep arkada kalıyor.

Tıpkı Ben Affleck'e olduğu gibi...

EVLENİP ÜÇ ÇOCUK SAHİBİ OLMUŞLARDI

Son yıllarda genellikle ikinci karısı Jennifer Lopez ile evliliği ve boşanmasıyla konuşuluyor 53 yaşındaki Affleck.

Ama ondan önce bir evlilik yaptığı ve üç çocuk sahibi olduğu ilk karısı Jennifer Garner var bir de.

Affleck ile Garner, 2005 ile 2018 arasında evli kaldılar. Bu evliliğin bitmesinin nedeni ise Affleck'in hayatını giderek dağıtması ve karısı Garner'ı çocuklarının dadısıyla aldatması oldu.

Çabalasalar da bu yuva ayakta kalamadı. Garner ile Affeck boşandı. Ama üç çocukları nedeniyle aralarındaki ilişkiyi gayet iyi tutmayı başardılar.





ARADA JLO İLE BİR EVLİLİK YAPTI

Sonrasında Affleck, eski nişanlısı Jennifer Lopez ile evlendi. Küllenen aşkın ateşi yeniden yandı ama ömrü de kısa oldu.

İki yıl içinde boşanma kararı geldi.

İşte o süreçte Affleck'in yanında hep eski karısı Jennifer Garner vardı. Öyle ki bir ara herkes onların yeniden bir araya gelebileceğini bile düşündü.

Oysa bir de Jennifer Garner'ın John Miller ile yaşadığı sağlam ilişki vardı. Bir ara yakınlıkları fazla dikkat çekse de Garner, Ben Affleck'e dönmedi.

Yine de onunla dostluğunu sürdürdü.





YİNE SOKAKLARDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Yakın çevrelerinden gelen haberlere göre aslında Ben Affleck, eski karısı Garner'a dönmeye dünden razıydı. Jennifer Garner ise buna izin vermedi.

Kapattığı defteri bir daha açmadı.

Ama eski çift sık sık Los Angeles'ta birlikte görüntüleniyor yine de...

Geçtiğimiz günlerde de Jennifer Garner ile Ben Affleck yine birlikte çıktıkları bir gezintide objektiflere takıldı.





İKİZ GİBİ GİYİNMİŞLER

Sohbet ederek yürüyen eski çiftle ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı ise "ikiz gibi" giyinmeleri oldu.

İkisi de kot pantolonlarının üzerine birbirine çok yakın tonlarda mavi giymişti. Tek fark Garner'ın ince bir kazak, Affleck'in de gömlek tercih etmesiydi.

Eski karı- koca konuşa konuşa ilerleyip gittiler.

Onları böyle görenler de "Ben, belki de hayatının hatasını yaptı. Kıyafet seçimleri bile onların aslında birbirlerinin ruhundan ne kadar iyi anladığını gösteriyor" yorumunda bulundu.

PİŞMANLIĞINI ZATEN HİÇ SAKLAMADI

Bu arada bundan bir süre önce zaten Ben Affleck, ilk karısı Jennifer Garner'dan ayrılmaktan ne kadar büyük bir pişmanlık duyduğunu yakın çevresine itiraf etmişti.

Bu kadarla kalmadı, kimi zaman verdiği röportajlarda da bu itirafını tekrarladı. Örneğin geçen yıl New York Times'a verdiği röportajda "Jennifer Garner'dan boşanmak hayatımın en büyük pişmanlığıydı" diye konuştu...

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Utanç gerçekten zehirlidir. Hiçbir olumlu sonucu yoktur. Sadece düşük öz saygı ve kendinden nefret etme gibi zehirli, korkunç bir duygunun içinde kaynar" dedi.

BOŞANMADA DA BÜYÜK SORUMLULUĞU VARDI: Affleck'in Garner ile boşanmasının sebeplerinden biri de kişisel sorunlarıydı. Röportajda aktör, alkolle ilgili birçok sorunu olduğunu söyledi."Uzun bir süre nispeten normal bir şekilde içtim. Olan şey, evliliğim dağılmaya başladığında daha fazla içmeye başlamamdı."Elbette içki içmem daha fazla evlilik sorununa yol açtı. Başarısızlıklar, nüksetmeler ve kendimi cezalandırma konusunda takıntılı olmak benim için sağlıklı değil. Kesinlikle hatalar yaptım. Kesinlikle pişman olduğum şeyler yaptım. Ama ayağa kalkmalı, bundan ders çıkarmalı, daha da fazlasını öğrenmeli, devam etmeye çalışmalısınız" diye ekledi aktör.