Aldatılmayı hazmedemeyip boşanmıştı… Tek başına büyüttüğü oğlunu da kendisi gibi model yaptı

Gerek güzelliği gerekse dolgun hatları ve verdiği çarpıcı pozlarla moda dünyasında sarsılmaz bir yer edinen ünlü model son yıllarda hızlı aşk hayatıyla da gündemden hiç düşmedi.

Emily Ratajkowski, şimdi de 5 yaşındaki oğlu Sylvester ile birlikte yer aldığı bir kampanyayla gündemde. Anne oğul Chanel için hazırlanan Anneler Günü kampanyasında birlikte poz verdi.

Küçük oğlunu da kendi gibi şimdiden model yapan yıldız isim bu pozları Instagram hesabından da paylaşarak binlerce beğeni topladı.

5 yaşındaki Sylvester da ünlü annesinin izinden giderken sadece sevimliliğiyle değil verdiği pozlarla ve rahatlığıyla da beğeni topladı.

Emily Ratajkowski’nin tek çocuğu olan oğlu Sylvester, 2022’de ayrıldığı eski eşi, film yapımcısı Sebastian Bear-McClard’dan doğmuştu.

Emily Ratajkowski, sadece birkaç hafta süren hızlı bir birlikteliğin ardından Şubat 2018'de Sebastian Bear-McClard ile sürpriz bir şekilde evlenmişti. Çiftin tek oğulları Mart 2021’de doğdu.

Gayet mutlu görünürlerken bir anda yollarını ayıran ünlü çiftin arasına ihanet girdiği ortaya çıkmıştı.

Söylenenlere göre ünlü yapımcı güzel karısını hamileliğinden başlayarak aldatmış, üstelik bunu tek değil birçok kişiyle yapmıştı…

Seri şekilde aldatıldığını öğrenen Emily Ratajkowski 2022’de, daha oğlu 1 yaşındayken kocasını terk etti. O gün bugündür bekar bir anne olarak oğlunu tek başına yetiştiren ve hayranlarının Emrata diye hitap ettiği ünlü model bu süreçte yaptığı açıklamalarla da çok konuşulmuştu.

Eşinden ayrıldıktan sonra pırlanta evlilik yüzüğünü iki ayrı parçaya böldürerek "boşanma yüzükleri" haline getiren Emily Ratajkowski Hollywood ve müzik dünyasından birçok ünlü isimle kısa süreli flörtler yaşadı.

Boşanma davası sürecinde Brad Pitt ile birkaç kez birlikte görüntülenen ünlü model usta aktörle ciddi bir ilişki yaşamadı. 2022'nin sonlarına doğru komedyen Pete Davidson ile bir süre flört eden Emrata’nın adı daha sonra 2023 yılında Tokyo'da öpüşürken görüntülendiği ünlü şarkıcı Harry Styles, bir başka ünlü komedyen Eric Andre ve Dua Lipa’nın eski sevgilisi, yönetmen Romain Gavras gibi isimlerle de anıldı.

Adının yan yana yazıldığı herkesle ciddi ilişkiler yaşamadığını söyleyen Emily Ratajkowski bekar bir kadın olarak kendisinin de gönül eğlendirmeye ve bekarlık günlerinin tadını çıkarmaya hakkı olduğunu söylemişti.

Emily Ratajkowski, Joe Jonas ve Sophie Turner'ın boşanma sürecinde yayınladığı TikTok videosunda söze "Görünüşe göre pek çok genç bayan 30 yaşına gelmeden boşanıyor" diye başlamış, sözlerine "26 yaşında evlenmiş 32 yaşında bir yıldan biraz fazla bir süredir bekar yaşayan biri olarak söylemeliyim ki, bundan daha iyi bir şey olduğunu sanmıyorum.” diye devam etmişti.

“30 yaşından hemen sonra boşanmayı şık buluyorum” diyen Emrata "30'lu yaşlarda olmak, hala çekici görünmek, kendi paranızı kazanmak, hayatınızla ne yapmak istediğinize karar vermek ve tüm bunları yaparken evlilik hayalini denemiş olmak çok güzel bir şey” demiş ve çok tartışılan bu sözlerini “Bu aynı zamanda evliliğin ‘her şey’ demek olmadığını da fark etmenizi sağlar ve bu da harika bir şey" şeklinde sonlandırmıştı.