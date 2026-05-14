Aldatıldı, yuvası dağıldı… Şimdi o acıları çektiği yerde ‘mucizem’ dediği üçüncü çocuğuna hamile

İlk kez kazandığı Oscar ödülünü almak için sahneye çıktığında sevdiği adam seyirci koltuğunda ona gururla bakıyor, Natalie Portman da artık iyice belirginleşmiş olan karnını okşayarak gözyaşları içinde ona teşekkür edip yakın bir zaman sonra bir aile olacaklarını düşünerek mutluluk saçıyordu…

Çift ilk çocukları olan ve artık 14 yaşında olan oğulları Aleph doğduktan sonra evlenmiş ve sonra aralarına 9 yaşına gelen kızları Amalia katılmıştı.

İki çocuklarını büyük bir mutluluk içinde büyütürken 2023’te bir anda Natalie Portman ve kocası Benjamin Millepied yollarını ayırdılar ve 2024’ün başında da boşanma davaları sonuçlandı.

Siyah Kuğu filminde birlikte çalışırlarken aşık olup evlenen çiftin arasına Benjamin Millepied’in yarı yaşında bir güzel girmiş, ünlü dansçı ve Paris Balesi’nin baş koreografı olan Millepied, karısı Natalie Portman’ı aldatmış ve tüm dünya bu ihaneti öğrenmişti.

Uğradığı ihanetle bir anda dünyası başına yıkılan Natalie Portman büyük bir üzüntü yaşasa da kameralar önünde güçlü durdu ve yaşananlar hakkında konuşmadan iki çocuğuyla kendine yeni bir hayat kurma sürecine girdi.

Fransız olan ve orada çalışan kocası uğruna ABD’yi terk edip Paris’e yerleşen Natalie Portman en büyük acıları yaşadığı ve “aşıklar şehri” olarak adlandırılan bu yerde sadece üzüntülerini unutmakla kalmadı.

Paris’ten kaçmak yerine buradaki yaşantısını iyice benimseyen ve çocuklarını da sessiz sakin bir hayat içinde Avrupa’da büyütmeye devam eden Natalie Portman sadece aşkı yeniden bulmakla kalmadı, 44 yaşında yeniden anne olmaya hazırlanıyor…

Bir süredir Fransız müzik yapımcısı Tanguy Destable ile aşk yaşayan Natalie Portman bir ay önce “mucize” diye nitelendirerek yeniden anne olacağını açıklamıştı.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Orient Express'te yolculuk yaparken çekilmiş, üzerinde büyüyen karnını saklayan pileli siyah bir elbiseyle bir fotoğraf paylaştı.

Bu da Natalie Portman’ın üçüncü çocuğunu beklerken verdiği ilk hamilelik pozu oldu…

Mutlu haberi Harper's Bazaar'a verdiği röportajda duyuran ünlü oyuncu "Tanguy ve ben çok heyecanlıyız. Çok minnettarım. Bunun büyük bir ayrıcalık ve mucize olduğunu biliyorum." demişti.

Bu mucize vurgusunun sebebi ise Natalie Portman’ın babasının doğurganlık konusunda uzman bir kadın hastalıkları ve doğum doktoru olması… Ünlü oyuncu 44 yaşında yeniden hamile kaldığında "Hamile kalmanın ne kadar zor olduğunu duyarak büyüdüm. Bu konuda çok zor zamanlar geçiren sevdiğim birçok insan var ve ben de buna saygılı olmak istiyorum” demişti.

Yeniden anne olacak olması hakkında “Bu çok güzel, neşeli bir şey ve aynı zamanda kolay bir şey değil." diyen Natalie Portman ne kadar şanslı olduğunu bildiğini ve hayata karşı minnettar olduğunu söylüyor.

İleri bir yaşta hamile kalmış olsa da kendini çok iyi hissettiğini ve beklediğinden çok daha fazla enerjisi olduğunu söyleyen ünlü oyuncu ve sevgilisi Tanguy Destable’ın ilişkisi geçen yılın mart ayında ortaya çıkmıştı.

Paris’te yeni sevgilisiyle birlikte yaşayan Natalie Portman gerek aşk hayatı gerekse çocukları hakkında çok nadiren açıklama yapıyor ve özel yaşamını gizli tutmanın bilinçli bir tercih olduğunun altını çiziyor.