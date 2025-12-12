×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Aldatıldı, gururu kırıldı… Zaman yaralarını sarıyor: En azından çocuklarıma iyi babalık yapıyor

Güncelleme Tarihi:

#Shakira#Gerard Pique#Aldatan Ünlüler
Aldatıldı, gururu kırıldı… Zaman yaralarını sarıyor: En azından çocuklarıma iyi babalık yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 07:00

2022’nin haziran ayında duyulan ayrılık haberleri herkesi şaşkına çevirmişti. Dışarıdan bakıldığında çok mutlu görünüyorlar, aşklarının meyvesi iki oğullarını sevgiyle büyütüyorlardı.

Haberin Devamı

Biri müzik sahnelerinin bir de futbol sahalarının yıldızıydı. Yolları da müzikle sporun kesiştiği bir noktada, 2010’da düzenlenen yılın en büyük futbol etkinliğinde kesişmişti.

Shakira ve İspanyol futbolcu Gerard Pique Güney Afrika'daki FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "Waka Waka"nın klibi çekilirken tanıştılar.

Aldatıldı, gururu kırıldı… Zaman yaralarını sarıyor: En azından çocuklarıma iyi babalık yapıyor

İkili Mayıs 2011’de ilişkilerini kamuoyuna duyurdular, Ocak 2013’te İlk oğulları Milan, Ocak 2015’te de ikinci oğulları Sasha dünyaya geldi.

11 YILLIK MUTLU AŞKIN SONUNU İHANET GETİRDİ

Her şey yolunda görünüyor, Shakira bir yandan müzik kariyerini sürdürürken bir yandan da sevdiği adamın mesleki başarılarını destekliyor ve uzun yıllardır onun memleketi olan Barselona’da yaşıyordu.

Haberin Devamı

Aldatıldı, gururu kırıldı… Zaman yaralarını sarıyor: En azından çocuklarıma iyi babalık yapıyor

Üç sene önce çiftin ilişkilerinde sorunlar olduğu yönündeki söylentiler yayılmaya başladı. Pique'nin evden ayrıldığı ve Shakira’dan ayrı yaşamaya başladığı bildirildi. Shakira'nın Nisan 2022'de çıkan "Te Felicito (Congratulations)" adlı şarkısı da ayrılık söylentilerini artırdı.

KENDİ EVİNDE ALDATILDI, İNTİKAM ŞARKISI YAPIP GERÇEKLERİ HERKESE DUYURDU

Ünlü şarkıcı sevgilisinin kendisine ihanet ettiğini, bunu kendi evlerinde yaptığını, kendisi konserler için şehir dışına çıktığında diğer kadını eve getirdiğini söylüyordu. Bu ihanetin karşısında intikam istemişti.

Aldatıldı, gururu kırıldı… Zaman yaralarını sarıyor: En azından çocuklarıma iyi babalık yapıyor

İşte bu bahsi geçen, aylarca konuşulan ve listelerde yükselip Shakira’ya epey gelir de sağlayan intikam şarkısı Shakira’nın 11 yıllık ilişkisinin bitişini dünyaya duyurmuştu.

Tüm bu çok konuşulan gelişmelerin ardından Gerar Pique’nin gerçekten de bir dönem şirketinde çalışan, 20’li yaşlarında bir genç kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Daha doğrusu Pique bu ilişkiyi sahiplendi.

Haberin Devamı

Aldatıldı, gururu kırıldı… Zaman yaralarını sarıyor: En azından çocuklarıma iyi babalık yapıyor

ÇOCUKLARININ BABASI OLAN ADAM GENÇ SEVGİLİSİYLE GÜNÜNÜ GÜN ETTİ

Genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar veren, sosyal medya hesabından Shakira’yla çekilmiş aşk pozlarını kaldırıp genç sevgilisiyle verdiği yanak yanağa pozları koyan ünlü futbol yıldızı eleştirilere kulağını tıkadı ve ona kızan kendi hayranlarına bile “Bu benim hayatım, size laf düşmez” diyerek adeta azarladı.

Tüm bunların üzerinden üç yıldan fazla zaman geçtikten sonra verdiği bir röportajda yaşadığı zor günleri anlatan Shakira, ona bunları yaşatan, tüm dünyanın gözü önünde gururunu kıran eski aşkını affetmemiş olsa da ona eskisi kadar kızgın olmadığını ortaya koydu.

Haberin Devamı

Aldatıldı, gururu kırıldı… Zaman yaralarını sarıyor: En azından çocuklarıma iyi babalık yapıyor

Shakira, biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştuğunda ayrılığın kendisi için "zor, çok zor" olduğunu belirtmişti.

Gözden KaçmasınShakira Gerard Piqueden intikam almaya devam ediyor: Önce annesine cadı dedi şimdi ise evinin çevresine duvar örüyorShakira Gerard Pique'den intikam almaya devam ediyor: Önce annesine cadı dedi şimdi ise evinin çevresine duvar örüyorHaberi görüntüle

OĞULLARINI ALIP TAŞINDI, HAYATINI YENİ BAŞTAN KURDU

Çift 2023’ün başında çocuklarının velayeti konusunda anlaşmaya vardı ve anlaşmaya göre Shakira, çocuklarıyla birlikte Barselona'dan Miami’ye taşındı.

Geçen sene albüm çıkaran ve büyük bir dünya turnesine çıkan Shakira hayal kırıklığını, üzüntüyü ve ayrılık sonrası tüm o ham duyguları müziğe dönüştürmenin iyileşmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Aldatıldı, gururu kırıldı… Zaman yaralarını sarıyor: En azından çocuklarıma iyi babalık yapıyor

Yol boyunca hissettiği destekten sıcak bir şekilde bahseden ünlü şarkıcı “Bence en güzel kısmı buydu: dostluk ve gerçek dostlarımı keşfetmek. Ve bu müzikal yolculuk boyunca edindiğim dostlarımı ve yıllar önce bir aşk hikayesi başlattığım bu dinleyici kitlesini keşfetmek ve bu hikâyeyi devam ettirmek” diyor.

Haberin Devamı

"EN UZUN AŞK HİKÂYEMİ HAYRANLARIMLA YAŞADIM"

Biten ilişkisine gönderme yapan Shakira “Belki de yaşadığım en uzun aşk hikayesi bu” diyerek gülüyor ve kendi hikayesini paylaşmanın sadece iyileşmenin bir yolu değil, aynı zamanda benzer durumlarla karşılaşan diğer insanlara eşlik etmenin de bir yolu olduğunu söylüyor.

Aldatıldı, gururu kırıldı… Zaman yaralarını sarıyor: En azından çocuklarıma iyi babalık yapıyor

Bir müzik yıldızı olsa da aslında iki oğlu için pijamalarını giyip onlarla birlikte koltuğa uzanan bir anne olduğunun altını çizen Shakira çocuklarının ünlü şarkıcıyı değil sadece kendilerine ait olan anne Shakira’yı tercih ettiğini söylüyor.

ÇOCUKLAR SÖZ KONUSU OLUNCA ESKİ AŞKINA HAKKINI VERİYOR

Haberin Devamı

Arada çocukları olduğu için artık canını çok yaksa da eski aşkı Gerard Pique’ye kırgın olsa da kin duymadığı her halinden belli olan Shakira, oğullarından bahsederken babaları Pique’yi de övdü ve “Babaları da, dürüst olmak gerekirse, çok disiplinli. Disiplin olmadan hiçbir meslekte başarılı olmanın yolu yok – bu temel bir şey. Başka bir yol olmadığını biliyorlar. Bir şeye katılmanız gerekiyorsa, prova yaparsınız. Sınavınız varsa, çalışırsınız. İşte bu kadar. Bu pazarlık konusu değil” diyerek eski aşkının çocuk yetiştirmek konusundaki başarılı tavrını anlattı…

Aldatıldı, gururu kırıldı… Zaman yaralarını sarıyor: En azından çocuklarıma iyi babalık yapıyor

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Shakira#Gerard Pique#Aldatan Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!