Aldatıldı, gururu kırıldı… Zaman yaralarını sarıyor: En azından çocuklarıma iyi babalık yapıyor

Biri müzik sahnelerinin bir de futbol sahalarının yıldızıydı. Yolları da müzikle sporun kesiştiği bir noktada, 2010’da düzenlenen yılın en büyük futbol etkinliğinde kesişmişti.

Shakira ve İspanyol futbolcu Gerard Pique Güney Afrika'daki FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "Waka Waka"nın klibi çekilirken tanıştılar.

İkili Mayıs 2011’de ilişkilerini kamuoyuna duyurdular, Ocak 2013’te İlk oğulları Milan, Ocak 2015’te de ikinci oğulları Sasha dünyaya geldi.

11 YILLIK MUTLU AŞKIN SONUNU İHANET GETİRDİ

Her şey yolunda görünüyor, Shakira bir yandan müzik kariyerini sürdürürken bir yandan da sevdiği adamın mesleki başarılarını destekliyor ve uzun yıllardır onun memleketi olan Barselona’da yaşıyordu.

Üç sene önce çiftin ilişkilerinde sorunlar olduğu yönündeki söylentiler yayılmaya başladı. Pique'nin evden ayrıldığı ve Shakira’dan ayrı yaşamaya başladığı bildirildi. Shakira'nın Nisan 2022'de çıkan "Te Felicito (Congratulations)" adlı şarkısı da ayrılık söylentilerini artırdı.

KENDİ EVİNDE ALDATILDI, İNTİKAM ŞARKISI YAPIP GERÇEKLERİ HERKESE DUYURDU

Ünlü şarkıcı sevgilisinin kendisine ihanet ettiğini, bunu kendi evlerinde yaptığını, kendisi konserler için şehir dışına çıktığında diğer kadını eve getirdiğini söylüyordu. Bu ihanetin karşısında intikam istemişti.

İşte bu bahsi geçen, aylarca konuşulan ve listelerde yükselip Shakira’ya epey gelir de sağlayan intikam şarkısı Shakira’nın 11 yıllık ilişkisinin bitişini dünyaya duyurmuştu.

Tüm bu çok konuşulan gelişmelerin ardından Gerar Pique’nin gerçekten de bir dönem şirketinde çalışan, 20’li yaşlarında bir genç kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Daha doğrusu Pique bu ilişkiyi sahiplendi.

ÇOCUKLARININ BABASI OLAN ADAM GENÇ SEVGİLİSİYLE GÜNÜNÜ GÜN ETTİ

Genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar veren, sosyal medya hesabından Shakira’yla çekilmiş aşk pozlarını kaldırıp genç sevgilisiyle verdiği yanak yanağa pozları koyan ünlü futbol yıldızı eleştirilere kulağını tıkadı ve ona kızan kendi hayranlarına bile “Bu benim hayatım, size laf düşmez” diyerek adeta azarladı.

Tüm bunların üzerinden üç yıldan fazla zaman geçtikten sonra verdiği bir röportajda yaşadığı zor günleri anlatan Shakira, ona bunları yaşatan, tüm dünyanın gözü önünde gururunu kıran eski aşkını affetmemiş olsa da ona eskisi kadar kızgın olmadığını ortaya koydu.

Shakira, biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştuğunda ayrılığın kendisi için "zor, çok zor" olduğunu belirtmişti.

OĞULLARINI ALIP TAŞINDI, HAYATINI YENİ BAŞTAN KURDU

Çift 2023’ün başında çocuklarının velayeti konusunda anlaşmaya vardı ve anlaşmaya göre Shakira, çocuklarıyla birlikte Barselona'dan Miami’ye taşındı.

Geçen sene albüm çıkaran ve büyük bir dünya turnesine çıkan Shakira hayal kırıklığını, üzüntüyü ve ayrılık sonrası tüm o ham duyguları müziğe dönüştürmenin iyileşmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Yol boyunca hissettiği destekten sıcak bir şekilde bahseden ünlü şarkıcı “Bence en güzel kısmı buydu: dostluk ve gerçek dostlarımı keşfetmek. Ve bu müzikal yolculuk boyunca edindiğim dostlarımı ve yıllar önce bir aşk hikayesi başlattığım bu dinleyici kitlesini keşfetmek ve bu hikâyeyi devam ettirmek” diyor.

"EN UZUN AŞK HİKÂYEMİ HAYRANLARIMLA YAŞADIM"

Biten ilişkisine gönderme yapan Shakira “Belki de yaşadığım en uzun aşk hikayesi bu” diyerek gülüyor ve kendi hikayesini paylaşmanın sadece iyileşmenin bir yolu değil, aynı zamanda benzer durumlarla karşılaşan diğer insanlara eşlik etmenin de bir yolu olduğunu söylüyor.

Bir müzik yıldızı olsa da aslında iki oğlu için pijamalarını giyip onlarla birlikte koltuğa uzanan bir anne olduğunun altını çizen Shakira çocuklarının ünlü şarkıcıyı değil sadece kendilerine ait olan anne Shakira’yı tercih ettiğini söylüyor.

ÇOCUKLAR SÖZ KONUSU OLUNCA ESKİ AŞKINA HAKKINI VERİYOR

Arada çocukları olduğu için artık canını çok yaksa da eski aşkı Gerard Pique’ye kırgın olsa da kin duymadığı her halinden belli olan Shakira, oğullarından bahsederken babaları Pique’yi de övdü ve “Babaları da, dürüst olmak gerekirse, çok disiplinli. Disiplin olmadan hiçbir meslekte başarılı olmanın yolu yok – bu temel bir şey. Başka bir yol olmadığını biliyorlar. Bir şeye katılmanız gerekiyorsa, prova yaparsınız. Sınavınız varsa, çalışırsınız. İşte bu kadar. Bu pazarlık konusu değil” diyerek eski aşkının çocuk yetiştirmek konusundaki başarılı tavrını anlattı…