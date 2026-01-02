İhanetin intikamını sessizce aldı... Boşansaydı ortada kalacaktı... Şimdi mücevherler içinde yüzüyor

Haberin Devamı

Ülkesinin gelecekteki kralıydı... Karısını kendi ülkesinde bırakmış, başka bir ülkede yanındaki sosyetik güzelle objektiflere takılmıştı. O andan sonra bütün gözler zaten eğlence hayatına olan sevgilisiyle tanınan bu adamın karısına, dört çocuğunun annesine çevrildi.

Elbette herkesle birlikte karısının da haberi oldu bu ihanetten. Belki de herkesten önce duymuştu. Onun ne yapacağı merak konusu oldu.. Kolayca boşanacak durumda değildi. Çünkü eğer boşanırsa dört çocuğu üzerinde söz hakkı olmayacaktı.

O da kararını verdi ve kocasının ihanetini sineye çekti. Sonucunda da bu sabrının karşılığını aldı. Kocası kral, kendisi de kraliçe oldu...

Şimdi herkesin öyle kolay ulaşamayacağı taçlar ve mücevherler içinde hayatın keyfini sürüyor.

YÜZÜNDE GÜLÜCÜKLER, ÜZERİNDE MÜCEVHERLER

Danimarka'nın genç ve halk tarafından kocası Kral Frederik'ten bile daha fazla sevilen kraliçesi Mary'nin öyküsüydü bu anlattığımız.

Bir süredir ülkesinin kraliçesi olarak tahtta oturan Mary, dün gece geleneksel yeni yıl resepsiyonuna ev sahipliği yaptı.

Önemli konukların ağırlandığı gecede Mary, aile koleksiyonundaki bütün değerli mücevherlerle donandı.

Kolları ve boyun kısmı dantelli olan ten rengi bir elbise giyen Danimarka Kraliçesi Mary, nişanlarını da eksik etmedi.

Başına gül kesimli elmas tacını ve yine kraliyet ailesinin koleksiyonuna ait iri elmas küpelerle tamamladı. Bütün gece boyunca Kraliçe Mary'nin yüzündeki gülümseme de hiç eksik olmadı.

55 yaşındaki Kraliçe Mary, geleneksel yeni yıl resepsiyonunda romantik motifler taşıyan kıyafeti kadar takıları ve nişanlarıyla da dikkat çekti.





Ama en çok ilgi çeken kulağındaki iri elmas küpeler oldu. Bunlar tacını bile gölgede bıraktı.





Mary, resepsiyonda gerçekten de masal prenseslerine layık görüntüler sergiledi.





SESSİZ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Şimdi böyle etrafına gülücükler dağıtıyor ama Kraliçe Mary, bu günlere epey zorlu zamanlardan geçerek geldi. Çünkü dört çocuk verdiği kocası Frederik, onu dünyanın gözleri önünde aldattı.

İspanyol sosyetik Genoveva Casanova ile bir değil birkaç kez kaçamak yapan Frederik'in fotoğrafları boy boy magazin basınında yer aldı. İhaneti kelimenin tam anlamıyla ağızlara sakız oldu.

O dönemde aşkı uğruna ülkesi Avustralya'yı bırakan, dilini bile sonradan öğrendiği Danimarka'ya yerleşen Mary'nin boşanıp boşanmayacağı merak konusu oldu.

Ama bu o kadar da kolay değildi. Elbette boşanırsa Frederik'in karısı olarak yüklü bir tazminat alacak ve yaşamının geri kalanı da en azından finansal açıdan garanti altında olacaktı.

Diğer yandan kraliyet ailesine ait olarak görülen dört çocuğu ile arasına mesafe girecekti.

CINDERELLA'NIN ARABASI BU KEZ BAL KABAĞINA DÖNÜŞMEDİ

Daha da ötesinde modern çağların Cinderella'sı olarak görülen Mary, eğer o sırada veliaht prens olan kocasından boşansa tıpkı o masaldaki gibi "atlı arabası bal kabağına" dönüşecek, bu pırıltılı hikaye onun için sona erecekti.

Hepsinin de ötesinde Frederik'in karısına ihanet edip yuvasını dağıtması dünya çapında bir skandala neden olacaktı.

İşte o sırada tahtta olan Danimarka Kraliçesi Margrethe de bütün bunları hesaplayıp önüne geçmek için tahtını oğluna bıraktı.

Böylece Frederik'in sorumlulukları artacak, Mary kraliçe olacak ve aile de büyük bir skandaldan kurtulacaktı.

Gerçekten de öyle oldu. Zaten 80'li yaşlarına gelen Margrethe tahtı oğluna bıraktı, halkın çok sevdiği gelini Mary de kraliçe olarak yanında yerini aldı.





HALK ONU ÇOKTAN BAĞRINA BASTI

Bu şekilde kocasının ihanetinden aslında Kraliçe Mary, karlı çıkmış oldu. Bütün dünyanın gözlerini diktiği ihanet olayı sırasında sessiz gözyaşları döken Mary de bu işin sonunda yüzü gülen kişi oldu.

İşin ilginç yanına gelirsek... Mary, Danimarka kraliyet ailesinin içine doğmadı, evlilik yoluyla katıldı. Ama çabasıyla Danca öğrendi, halka kendini sevdirdi.

Zaten söylenenlere bakılırsa da ülkede doğma büyüme asil olan kocası Frederik'ten bile daha fazla seviliyor.