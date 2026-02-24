Alaya ve Cihan tuzağa düştü

Haberin Devamı

ALBORA'DA SAVAŞ BAŞLADI!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Uzak Şehir; gerilim, romantizm, aksiyon ve duygu fırtınasının bir arada yaşandığı bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi.

Tüm gerginliklerin ardından Deniz ve Alya'nın yanına dönen Cihan'ın, Alya ile baş başa yemek yediği anlarda romantizm öne çıktı. Ancak bu mutlu anlar, Ecmel, Boran ve Demir'in güçlerini birleştirip Albora'da başlattıkları savaşla yerini yeniden gerilime bıraktı.

REYTİNGLERDE ZİRVEDE

Sadakat'in, artık kontrol edilemez hale gelen Boran'ın biletini kestiği bölümde Fidan, konağı terk etti. Kaya'nın bebeğini bulduğu sahnelerde yaşanan duygu seli, Ecmel'in Alya ve Cihan'a kurduğu hain tuzakla gerilimli dakikalara dönüştü.

Haberin Devamı

Cihan'ın Alya'yı kurtarmak için canını ortaya koyduğu Uzak Şehir, geceyi tüm izleyici kategorilerinde birinci tamamladı. Fenomen dizi Tüm Kişiler'de 14,18 izlenme oranı, 37,63 izlenme payı; AB'de 9,67 izlenme oranı, 28,09 izlenme payı; 20+ABC1'de 13,46 izlenme oranı, 34,42 izlenme payı elde etti.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D'de.