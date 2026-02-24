×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Alaya ve Cihan tuzağa düştü

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Kanal D Dizisi#Cihan Ve Alya
Alaya ve Cihan tuzağa düştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 12:42

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'de, Cihan'ın yangın hamlesi Ecmel ve Boran'la arasındaki büyük savaşı ateşledi. Alya'nın kurulan tuzağa düşmesi Cihan'ın elini kolunu bağlarken bölüm finali nefes kesti.

Haberin Devamı

ALBORA'DA SAVAŞ BAŞLADI!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Uzak Şehir; gerilim, romantizm, aksiyon ve duygu fırtınasının bir arada yaşandığı bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi.

Tüm gerginliklerin ardından Deniz ve Alya'nın yanına dönen Cihan'ın, Alya ile baş başa yemek yediği anlarda romantizm öne çıktı. Ancak bu mutlu anlar, Ecmel, Boran ve Demir'in güçlerini birleştirip Albora'da başlattıkları savaşla yerini yeniden gerilime bıraktı.

Alaya ve Cihan tuzağa düştü

REYTİNGLERDE ZİRVEDE

Sadakat'in, artık kontrol edilemez hale gelen Boran'ın biletini kestiği bölümde Fidan, konağı terk etti. Kaya'nın bebeğini bulduğu sahnelerde yaşanan duygu seli, Ecmel'in Alya ve Cihan'a kurduğu hain tuzakla gerilimli dakikalara dönüştü.

Haberin Devamı

Cihan'ın Alya'yı kurtarmak için canını ortaya koyduğu Uzak Şehir, geceyi tüm izleyici kategorilerinde birinci tamamladı. Fenomen dizi Tüm Kişiler'de 14,18 izlenme oranı, 37,63 izlenme payı; AB'de 9,67 izlenme oranı, 28,09 izlenme payı; 20+ABC1'de 13,46 izlenme oranı, 34,42 izlenme payı elde etti.

Alaya ve Cihan tuzağa düştü

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D'de.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Kanal D Dizisi#Cihan Ve Alya

BAKMADAN GEÇME!