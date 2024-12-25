Alara Turan 'Annem Ankara'da

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AŞK TÜM DENGESİNİ BOZACAK

Oyuncu, ailesinden başka kimseye müsemma göstermeyen Mesude karakteriyle seyirciyle buluşacak. Üzerine titreyen babası ve abileriyle birlikte büyüyen Mesude, sert mizacıyla çevresindekilere sınır koymayı çok iyi bilse de yaşı ilerledikçe kendisini bir çıkmazda hissetmeye başlar. Hayatta en iyi bildiği şey direnmek ve kendi ayakları üzerinde durmak olan Mesude’nin aşkla tanışması ise tüm dengesini bozacaktır.

GÜÇLÜ KADRO

BKM imzalı ‘Annem Ankara’nın güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor. ‘Annem Ankara’ her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.