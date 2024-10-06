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Al Pacino ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı… ‘Nabzım bile atmıyordu, herkes öldüğümü sandı’

Güncelleme Tarihi:

#Al Pacino#Koronavirüs#Pandemi
Al Pacino ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı… ‘Nabzım bile atmıyordu, herkes öldüğümü sandı’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 15:18

Koronavirüs pandemisi sona erdi, milyonlarca insanın ölümüne yol açan, sayısız insanı da birçok sağlık problemiyle yaşamaya mahkum eden kabus sona erdi. Artık grip gibi bir hastalığa dönüşen virüs hâlâ aramızda. Ve bu virüs yüzünden yaşananlar da hâlâ unutulmuş değil…

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“Nabzım atmıyordu. Herkes o anlarda benim öldüğüme inanmıştı”.

Bu sözler Hollywood’un gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından, yaşayan efsane Al Pacino’ya ait.

Yazdığı Sonny Boy adındaki anı kitabı önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak olan efsane oyuncu People dergisine verdiği röportajda bugüne kadar kimselerin bilmediği bu korkunç deneyimi de paylaştı.

Al Pacino ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı… ‘Nabzım bile atmıyordu, herkes öldüğümü sandı’

84 yaşındaki usta oyuncu Covid-19’a yakalandığını ve kelimenin tam anlamıyla ölümle burun buruna geldiğini itiraf etti.

“Gözlerimi açtığımda salonumda altı sağlık görevlisi vardı” diyen Al Pacino, virüse yakalandıktan sonra fenalaşmış, evine hemen ambulans çağırılmıştı.

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Pacino’ya müdahale etmek için gelen sağlık görevlileri usta aktörün nabzının atmadığını fark ettiler. Herkes onun son nefesini verdiğini düşünmüştü çünkü Al Pacino’nun nabzı bile atmıyordu.

Al Pacino ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı… ‘Nabzım bile atmıyordu, herkes öldüğümü sandı’

“Ölümü deneyimlediğimi sandım” diyen Al Pacino bu korkunç deneyimin ardından neyse ki sağlığına tekrar kavuştu.

“Öldüğümü sanmıyorum. Ama herkes öldüğümü sanıyordu” diyen usta oyuncu gözlerini açtığında salonundaki sağlıkçılarla karşılaşmıştı.

Al Pacino ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı… ‘Nabzım bile atmıyordu, herkes öldüğümü sandı’

Al Pacino o anda yaşadığı korku ve şaşkınlığı “Kapının önünde bir ambulans ve Mars'taki gibi uzay giysileri giymiş iki doktorum vardı. Etrafıma baktım ve 'Bana ne oldu?' diye düşündüm” sözleriyle anlattı.

Onu ölümden kurtaran ise yıllardır birlikte çalıştığı asistanı Michael Quinn olmuş. Quinn, koronavirüse yakalanan oyuncunun durumunun giderek kötüleştiğini fark ederek hemen ambulans çağırarak Pacino’yu kurtaran isim olmuş.

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#Al Pacino#Koronavirüs#Pandemi

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