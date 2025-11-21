×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Aksiyonun görünmeyen yüzü... Arka Sokaklar'ın kamera arkası görüntüleri nefes kesti'

Güncelleme Tarihi:

#Arka Sokaklar#Kanal D#KANAL D Yeni Sezon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 13:27

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, yine gündemin merkezine oturdu. Bomba yüklü otobüs sahnesinden paylaşılan aksiyon ve heyecan dolu kamera arkası görüntüler çok konuşuldu.

Haberin Devamı

BOMBA DOLU TUZAK

Dizide kurulan ölümcül düzeneğe göre otobüs fren yaptığı anda bomba patlayacaktı. İçinde polislerin bulunduğu araç hareket hâlindeyken, ekip zamanla yarışarak çözüm aradı. Sahnenin hazırlık aşamaları ve set atmosferine dair detaylar sanal medyada geniş yankı buldu.

Aksiyonun görünmeyen yüzü... Arka Sokakların kamera arkası görüntüleri nefes kesti

DRONELAR HAVADA, EKİP SAHADA

Sahne çekilirken kullanılan drone görüntüleri, hareketli kameralar, özel ışık düzeni ve hızla koşturan ekip üyeleri dikkat çekti. Yönetmen ve teknik ekibin koordinasyonu sayesinde gerçek zamanlı bir kurtarma operasyonu atmosferi yaratıldı. Kamera arkası videoları, sahnenin ne kadar büyük bir prodüksiyon çalışmasıyla hazırlandığını bir kez daha gösterdi.

Haberin Devamı

Aksiyonun görünmeyen yüzü... Arka Sokakların kamera arkası görüntüleri nefes kesti

SETTE ADRENALİN HİÇ DÜŞMEDİ

Aksiyonun temposu çekim boyunca bir an bile azalmadı. Patlama efekti, hızlı kamera geçişleri, otobüsün hareket hâlinde olması ve koordineli koşu sahneleri nefes kesti.

Aksiyonun görünmeyen yüzü... Arka Sokakların kamera arkası görüntüleri nefes kesti

HEYECAN DOLU YENİ BÖLÜM BU AKŞAM

Arka Sokaklar bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüyle izleyicilere yine adrenalin yüklü anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arka Sokaklar#Kanal D#KANAL D Yeni Sezon

BAKMADAN GEÇME!