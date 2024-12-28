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Aksiyon dolu fragman

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#Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi#Ufuk Bayraktar#Uğur Bayraktar
Aksiyon dolu fragman
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 07:45

UĞUR Bayraktar’ın yönettiği başrolünde ise Ufuk Bayraktar’ın yer aldığı “Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi”nin fragmanı yayınlandı.

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Uğur ve Ece Bayraktar’ın kaleme aldığı film, aksiyon dolu sahneleriyle sinemaseverleri heyecanlandırdı.

7 Şubat’ta vizyona girecek yapımda Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Bora Karakul, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Serkan Genç, Umut Oğuz, Süleyman Kadim Kabaali, Arın Kuşaksızoğlu, Kadir Toprak Karaman, Pınar Şenol, Ebru Karanfilci, Şükrü Yıldız, Şenol Önder, Emre Ertunç, Önder Yalçın, Selim Güler, Ömer Sina Bayraktar, Deniz Felder, Sinan Çağala, Charles Carroll gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

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#Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi#Ufuk Bayraktar#Uğur Bayraktar

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