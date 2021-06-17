Akrep neden final yapıyor?

Demek Akbağ, Yusuf Çim, Evrim Alasya gibi ünlü isimlerin bulunduğu Akrep dizisinin final bölümünün 17 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında olacağı açıklandı. Dizinin final neden final yaptığı hakkında çeşitli iddialar ortaya atılsa da yapımcı şirketten henüz net bir açıklama gelmedi.

Akrep 26. Bölüm(Final) Konusu;

Perihan, şirketi Ferda’ya devrettiğini açıklayınca ailede kriz yaşanır. Ferda, çocukların karşısına geçip Perihan’ın ölümünün ardından hisseleri Duru ve Şahin’e devredeceğini söyleyerek herkesi şaşırtır. Ayşem annesinin sözlerine şüpheyle yaklaşır ve şirketten gerçekten vazgeçip vazgeçmeyeceğini anlamak için onu bir teste tabi tutar.

Duru ve Merve çifte düğün için hazırlıklara devam ederken, Perihan ve Ferda her şeyin geleneklere uygun olmasını ister. Aras ve Duru ile birlikte Merve ve Efe de nikah masasına oturur. Düğün töreninin ardından çiçeği burnunda çiftler balayına gider. Şahin ve İpek de onlara katılınca; Perihan, Ferda’dan sır gibi sakladığı listesindeki son maddeyi gerçekleştirmek için hazırlıklara başlar.

Perihan, Ferda ile geçmişe bir yolculuk yapar. Ferda’yı bırakıp kaçtığı gecekondu mahallesine götürürken, Ferda burada hiç ummadığı bir gerçekle daha karşılaşır. İkisinin arasında süregelen problemlerin kaynağı da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Ardından Perihan, Ferda’yı Sapanca’daki eve götürür. Orada Ferda’ya onu terk etmesinin gerçek sebebini söyler ve Ferda’yı zehirler

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