Akrep dizisindeki Ahmet kimdir? Çağdaş Onur Öztürk hakkında bilgiler

Çağdaş Onur Öztürk, Akrep dizisinde güçlü bir mafya lideri olan ‘Ahmet Karadağ’ karakterine hayat verecek. Ferda ile kimsenin bilmediği bir geçmişi olan Ahmet, aralarındaki yarım kalmış hesabı kapatmak için geliyor. İşte Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol alan Çağdaş Onur Öztürk hakkında bilgiler

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK KİMDİR?

16 Ağustos 1979 doğumlu olan Çağdaş Onur Öztürk Sivas’ta dünyaya geldi. Ege Ünversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu. Ünlü isim eğitim görürken fakültenin tiyatro kulübünde faaliyet gösterdi. Üniversite bitince askerliğini yaptı ve dönünce kısa bir süre bir ilaç firmasında temsilcilik yaptı. Sonra Anadolu Üniverstesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü'ne girdi ve mezun oldu. Bu okulda okurken 2008 yılında “Gazi” dizisinde rol aldı.

Daha sonra 2009 yılında Sakarya Fırat dizisinde, 2011 yılında Kuzey Güney dizisinde yer alan Öztürk, 2014 yılında Tut Sözünü ve Kendime İyi Bak sinema filmlerinde oynadı. 2015 yılında Yaz'ın Öyküsü dizisinde başrol oynayan Çağdaş Onur Öztürk, 2016 yılında Diriliş Ertuğrul kadrosuna girdi.