Akrep dizisi bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman? Final yapacağı iddia edilmişti

Star Tv'nin haftalık yayın akışı ardından gözler Akrep dizisinin akıbetine çevrildi. 25 Mart Perşembe günü Akrep dizisinin 16. bölümü yerine Canavar Kamyonlar isimli sinema filmi ekrana gelecek. Akrep dizisinin geçtiğimiz haftalardaki bölümünde başrollerden biri veda etmişti. Fikret rolünü oynayan Bekir Aksoy, senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Bir başrolün vedası ardından final iddiaları gündeme gelmişti ancak final iddialarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Akrep'in bu hafta 16. bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Ekran macerasına ara veren dizinin, 1 Nisan Perşembe günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

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