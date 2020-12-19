Akrep 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep 2. son bölüm özeti (18 Aralık Cuma)

Akrep. 2. bölümü ile 18 Aralık Cuma akşamı Star Tv'de izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy'un yer aldığı ekranların yeni dizisi Akrep'te bu hafta Ferda'nın Perihan'ın annesi olduğunu söylemesi evdeki herkes şoke etti. Yeni bölüm fragmanında ise Fikret'in Ferda'yı evden kovması ekranlara yansıdı. İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı.

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Akrep 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni Bölümüyle 25 Aralık Cuma günü ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölüm fragmanında, Perihan'ın Merve'ye annesi ile ilgili gösterdikleri dikkat çekti.

AKREP 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda’nın kızı Merve ile birlikte taziye ziyaretine gitmesi ve Perihan’a anne demesi aileyi şoke ederken; bu zoraki ziyaretten hiç memnun olmayan Perihan ikisini de evden kovar. Fikret’in Ferda’dan yana tavır alması ve onu eve alması gerektiğini söylemesi, Perihan’ı çılgına çevirir. Ferda, annesi tarafından evden kovulmanın ve kızı Merve’nin aşağılanmasının acısıyla Perihan’a tuzak kurar. Duru ve Şahin’in gerçekleri öğrenmek için Ferda’ya yaptığı ziyaret işleri karıştırırken; Ferda’nın söylediği bazı şeylerden şüphelenen Fikret, Aras’ı sorgulamaya başlar. Aras ile Duru’nun yakınlaşmasını fark eden Merve ise Duru’ya Aras’la komşu olduklarını söyleyerek ortalığı karıştırır.

AKREP OYUNCU KADROSU

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.