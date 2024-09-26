AKM’de halk müziği paneli

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Etkinlik, ilk gününde ‘6. Uluslararası Halk Müzikleri Paneli’ne ev sahipliği yapacak. Moderatörlüğünü Okan Bayülgen’in üstlendiği panel, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nun fuaye alanında gerçekleşecek.

Panele festivalin kurucusu ve genel sanat yönetmeni Yavuz Bingöl, aynı akşam etkinliğin açılış konserini verecek olan İranlı müzisyen Alireza Ghorbani, festivalin ikinci akşamı sahneye çıkacak Kanadalı koloratur soprano Ekaterina Shelehova, sanatçılar Sema Moritz ve Elif Buse Doğan ile Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Sağer konuşmacı olarak katılacak.

1 Ekim günü 16.00-17.30 saatleri arasında düzenlenecek panele katılım ücretsiz olacak.