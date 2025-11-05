AklÄ±mÄ± kaÃ§Ä±rmÄ±yorsam bu Ã§iftlik sayesindedir Ä°ÅŸsiz kalan oyuncu derdini tasasÄ±nÄ± aÄŸaÃ§larÄ±nÄ± sayarak atÄ±yor

Haberin DevamÄ±

GeÃ§en yÄ±lÄ±n sonlarÄ±ndan bu yana dile getirdiÄŸi gibi 14 yÄ±l boyunca baÅŸrollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Blue Bloods adlÄ± dizi izlenme oranlarÄ± yÃ¼ksek olmasÄ±na raÄŸmen ekrana veda etti.

SonrasÄ±nda o dizide birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Danny Wahlberg ve Bridgitte Moynahan gibi bazÄ± oyuncular, yapÄ±mÄ±n devamÄ± niteliÄŸinde Ã§ekilen Boston Blue iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye baÅŸladÄ±.

YENÄ° YAÅžINA BOYNU BÃœKÃœK GÄ°RDÄ°

Ama Selleck iÃ§in o dizide bir rol bulunamadÄ±.

Bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde de yayÄ±nlanan Magnum adlÄ± diziyle ÅŸÃ¶hreti bulan Tom Selleck. bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda 80 yaÅŸÄ±na bile boynu bÃ¼kÃ¼k girdi bu yÃ¼zden.

Emekli olmaya hazÄ±r hissetmediÄŸini her fÄ±rsatta tekrarlayan oyuncu, mecburen bir kÃ¶ÅŸeye Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±.

Arada sÄ±rada hamburger yemek iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Selleck, vaktinin Ã§oÄŸunu yÄ±llar Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã§iftliÄŸinde geÃ§iriyor.





ORAYI SATMAYA MECBUR KALMAKTAN KORKUYOR

Oyuncu, Blue Bloods'Ä±n final yapacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± zaman da "Ã‡alÄ±ÅŸamazsam Ã§iftliÄŸimi elimden Ã§Ä±karmak zorunda kalÄ±rÄ±m" diyerek endiÅŸesini ifade etmiÅŸti.

Dizi bitti ve Selleck de Ã§iftliÄŸine kapandÄ±. Ama ÅŸu ana kadar da burayÄ± elinden Ã§Ä±karmak zorunda kalmadÄ±.

YakÄ±n Ã§evresinin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Tom Selleck, "BurasÄ± benim aklÄ± baÅŸÄ±nda kalmamÄ± saÄŸlÄ±yor" diyerek Ã§iftliÄŸiyle baÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

Selleck burayÄ± 1988 yÄ±lÄ±nda 5 milyon dolara satÄ±n aldÄ±. Ã‡iftliÄŸin ondan Ã¶nceki sahibi Hollywood'un bir dÃ¶nemine damga vuran Dean Martin'di.

Ama anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Selleck iÃ§in Ã¶nemli olan Ã§iftliÄŸin kimden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± deÄŸil toprakla baÄŸlantÄ±sÄ±.





EVÄ°NÄ°N SEKÄ°Z YATAK ODASI, YÃœZME HAVUZU VE TENÄ°S KORTU BÄ°LE VAR

Selleck ile karÄ±sÄ± Jilli Mack'in kÄ±zlarÄ± Hannah ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã§iftlik evinin sekiz tane yatak odasÄ±, yÃ¼zme havuzu, Ã¼Ã§ tane golf sahalÄ± ve tenis kortu bulunuyor.

Ama asÄ±l bÃ¼yÃ¼ binanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda. Arazide bin 500'den fazla aÄŸaÃ§ var ki bunlarÄ±n Ã§oÄŸunu Tom Selleck kendi elleriyle dikti.

BakÄ±mÄ±nÄ± da kendisi yapÄ±yor. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu aÄŸaÃ§larÄ± bÃ¼yÃ¼rken izlemek kendisi iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n en muhteÅŸem olayÄ±.

Selleck hem fiziksel hem de ruhsal saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemsiyor bu Ã§iftliÄŸi. Bu yÃ¼zden de "BurasÄ± benim aklÄ±mÄ± baÅŸÄ±mda tutmamÄ± saÄŸlÄ±yor" diye anlatÄ±yor. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu konuda kendisine destek olan en Ã¶nemli kiÅŸi de karÄ±sÄ± Jillie Mack.Â Â

Bu arada Tom Selleck ile karÄ±sÄ± Jillie Mack ve kÄ±zlarÄ± Hannah'yÄ± zaman zaman oyuncunun Jacqueline Ray ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Kevin de ziyaret ediyor.





EN Ã‡OK AVOKADO AÄžAÃ‡LARINI SEVÄ°YOR

Selleck'in Ã§iftliÄŸiyle ilgili en Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ± avokado aÄŸaÃ§larÄ±. Oyuncu, daha Blue Bloods bitmeden Ã¶nce "Emekli olunca burada avokado yetiÅŸtireceÄŸim" demiÅŸti.

Åžimdi bunun iÃ§in fÄ±rsatÄ± olsa da Tom Selleck, beklemediÄŸi bir zamanda gelen emekliliÄŸine alÄ±ÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Selleck Ã§iftliÄŸinde hayatÄ±n bÃ¼tÃ¼n koÅŸturmacasÄ±ndan uzakta, gÃ¼ne sakince gazetelerini okuyarak baÅŸlÄ±yor. ArdÄ±ndan da ATV'sine atlÄ±yor ve arazisinde yetiÅŸen bitkilerini, Ã¶zellikle de kÄ±r Ã§iÃ§eklerini kontrol ediyor. Bu onun iÃ§in bir tÃ¼r zevk.

Daha Ã¶nce People'a verdiÄŸi rÃ¶portajda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Selleck: "OnlarÄ± yÄ±llardÄ±r ekiyorum, hepsi dÃ¶ngÃ¼ler halinde Ã§iÃ§ek aÃ§Ä±yor. HavanÄ±n en soÄŸuk olduÄŸu zamanlarda biri Ã§iÃ§ek aÃ§Ä±yor, sonra bir diÄŸeri geliyor. Bunun kulaÄŸa aptalca geldiÄŸini biliyorum ama onlarÄ±n nasÄ±l bÃ¼yÃ¼yÃ¼p Ã§iÃ§ek aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± izliyorum."

Zaten onu tanÄ±yanlarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Selleck, Hollywood tarzÄ± hayatÄ± Ã¶yle Ã§ok da sevmiyor. Kendisini de "evcimen" olarak tanÄ±mlÄ±yor. Hele iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde en bÃ¼yÃ¼k sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± yÄ±llar Ã¶nce kazandÄ±ÄŸÄ± parayla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã§iftliÄŸi.





Selleck'in ilk evliliÄŸi kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼. Ama 1987 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Jillie Mack ve kÄ±zÄ± Hannah ile sakin bir hayat sÃ¼rÃ¼yor.Â





Ä°lk evliliÄŸinden Kevin adÄ±nda bir oÄŸlu olan Selleck'in ÅŸu anki karÄ±sÄ±ndan da 36 yaÅŸÄ±nda Hannah adÄ±nda bir kÄ±zÄ± var. Hannah, Ã¶dÃ¼llÃ¼ bir binici.Â Â

