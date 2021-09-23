Akıncı yeni sezon ne zaman başlayacak? Akıncı 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, dünya 3.lüğü için yarışacakMete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, dünya 3.'lüğü için yarışacak#Mete Gazoz
Son dakika... MSB duyurdu Saldırı girişimi önlendi, 11 terörist etkisiz hale getirildiSon dakika... MSB duyurdu! Saldırı girişimi önlendi, 11 terörist etkisiz hale getirildi#Milli Savunma Bakanlığı
Fransa Savunma Bakanına soğuk duş Senatoda yuhalandı...Fransa Savunma Bakanı'na soğuk duş! Senato'da yuhalandı...#Fransa
“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar #Ece Üner İle Susma
Günlerce kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke ettiGünlerce kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke etti!#Hırvatistan
Bilim Kurulu Üyesi Gündüzden yan etki açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Gündüz'den yan etki açıklaması!#Koronavirüs
5 Ekimde başlıyor Adalarda akülü araç tartışması...5 Ekim'de başlıyor! Adalar'da akülü araç tartışması...#Büyükada
Son Dakika: Fenerbahçede Vitor Pereiradan flaş Berisha kararıSon Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan flaş Berisha kararı!#Fenerbahçe
Son dakika... Evergrandede son dakika gelişmesi Hisseleri yüzde 30 prim yaptıSon dakika... Evergrande'de son dakika gelişmesi! Hisseleri yüzde 30 prim yaptı#Evergrande
Paris Hiltonun annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktıParis Hilton'un annesi Kathy Hilton elbiseyle girdiği restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı#Paris Hilton
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Akıncı yeni sezon ne zaman başlayacak? Akıncı 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

#Akıncı Yeni Sezon Ne Zaman#Akıncı 2. Sezon#Akıncı
Akıncı yeni sezon ne zaman başlayacak Akıncı 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu

Yeni sezon yayın döneminin başlamasıyla birlikte sezon finali yapmış olan diziler de bir yandan yayına girmeye başladı. Bunlardan biri ekranların sevilen yarışması Akıncı dizisi oldu. Dizinin takipçileri Akıncı yeni sezon ne zaman başlayacak, 2. Sezon yayın tarihi belli oldu mu merak ediyorlar. İşte Akıncı yeni sezon ile ilgili merak edilenler…

Haberin Devamı

Eylül ayıyla birlikte sezon finali yapmış olan diziler yeniden yayınlanmaya başladı. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı Akıncı dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak aramaları hayranları tarafından hız kazandı. Geçtiğimiz sezon final yapılacağı konuşulmuş olan Akıncı yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Akıncı dizisi yeni sezon yayın tarih hakkında detaylar…

AKINCI YENİ SEZON NE BAŞLAYACAK?

Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı yeni sezon ne zaman merak ediliyor. Sezon finalinin ardından 4 ay geçen ve henüz fragmanı yayınlanmayan Akıncı oyuncularının sete çıktığı söyleniyor. Akıncı yeni sezon bölümlerinin ise eylül ayının son haftası başlaması bekleniyor.

AKINCI DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyor.

Haberin Devamı

Dizinin önemli isimleri Tolga Tekin, Yılmaz Bayraktar ve Erkan Bektaş ise Akıncı yeni sezonda oyuncu kadrosunda yer almayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akıncı Yeni Sezon Ne Zaman#Akıncı 2. Sezon#Akıncı