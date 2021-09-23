Akıncı yeni sezon ne zaman başlayacak? Akıncı 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Haberin Devamı

Eylül ayıyla birlikte sezon finali yapmış olan diziler yeniden yayınlanmaya başladı. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı Akıncı dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak aramaları hayranları tarafından hız kazandı. Geçtiğimiz sezon final yapılacağı konuşulmuş olan Akıncı yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Akıncı dizisi yeni sezon yayın tarih hakkında detaylar…

AKINCI YENİ SEZON NE BAŞLAYACAK?

Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı yeni sezon ne zaman merak ediliyor. Sezon finalinin ardından 4 ay geçen ve henüz fragmanı yayınlanmayan Akıncı oyuncularının sete çıktığı söyleniyor. Akıncı yeni sezon bölümlerinin ise eylül ayının son haftası başlaması bekleniyor.

AKINCI DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyor.

Haberin Devamı

Dizinin önemli isimleri Tolga Tekin, Yılmaz Bayraktar ve Erkan Bektaş ise Akıncı yeni sezonda oyuncu kadrosunda yer almayacak.