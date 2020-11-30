Akıncı dizisinin konusu ne? İşte Akıncı dizisinin konusu ve oyuncuları

Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini konu alan Akıncı dizisinde Modern bir halk kahramanı hikayesi anlatılıyor.

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın, yönetmenliğini ise Veli Çelik'in üstlendiği Akıncı, ekran macerası için gün sayıyor. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor.

Akıncı dizisi nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri başta Kuzguncuk olmak üzere İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.