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Haber Giriş: 04.01.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Akıncı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Akıncı oyuncu kadrosu

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Akıncı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Akıncı oyuncu kadrosu
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Akıncı dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Akıncı şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyor. Dizide Akıncı karakterine Şükrü Özyıldız, Nergis karakterine Büşra Develi hayat veriyor. İşte Akıncı konusu ve oyuncuları

Akıncı oyuncuları arasında tanınan isimler yer alıyor. Yeni bölümleri cuma akşamları yayınlanan dizinin oyuncuları arasında Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel gibi isimler bulunuyor.

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI

Akıncı dizisi oyuncuları arasında Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler yer alıyor.

Akıncı – Şükrü Özyıldız

Nergis – Büşra Develi

Cevdet – Yıldıray Şahin

Orhan - Tolga Tekin

Aylin – Didem İnselel

Akıncı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Akıncı oyuncu kadrosu

AKINCI KONUSU

Fatih yakışıklı ve dürüst olan idealist bir Tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduğu gün, karşısına babasının görev arkadaşı olduğunu söyleyen Orhan çıkmış ve Fatih'e hiç bilmediği aile tarihiyle ilgili gerçekleri açıklamıştır; Fatih'in babası Osmanlı soyundan gelen bir 'Akıncı Beyi'dir ve bir suikast girişimi sonucunda şehit edilmiştir. Yüzyıllardır süre gelen bu kutsal görevi artık Fatih sürdürecektir. Fatih, yıllar içinde Orhan'ın yardımıyla eğitilir ve ülkesine karşı tehdit oluşturan her türlü suç örgütüne karşı savaş açar. Gündüzleri sıra dışı bir eğitim anlayışıyla tarih öğretmenliği yaparken, geceleri taktığı maskeyle gerçek kimliğini gizleyerek Akıncı görevini üstlenir. Yaptığı operasyonlarla, günden güne bir halk kahramanına dönüşür.

Akıncı'nın operasyonlarından büyük zarar gören karanlık güçler, onun ortadan kaldırılması için harekete geçerler. Bu sırada emniyet güçleri de büyük bir halk desteğine sahip olan ve tek başına adaleti sağlamaya çalışan Akıncı'nın peşindedir. Nergis, yıllardır Akıncı'nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan başarılı bir gazetecidir. Akıncı; bir görevde karşısına çıkan Nergis'in hayatını kurtarır. Nergis'in kiraladığı evin, Fatih'in ailesine ait olduğu anlaşılınca, ikilinin yolları tekrar kesişir. Akıncı'nın peşinde olan özel harekât polisi komiser Cüneyt de yıllar önce Nergis'e âşık olmuş ancak aşkına karşılık bulamamıştır. Bu süreçte, Nergis'le gitgide yakınlaşan Fatih'in bilmediği bir şey vardır; ülke çapındaki tüm bu kötülüklerin sorumlularından biri de Nergis'in babası Cevdet'tir. Tüm bunlar yaşanırken Akıncı, bir yandan ülkesini korumaya çalışacak, bir yandan babasının intikamı için mücadele edecek, bir yandan da imkânsız bir aşka yelken açacaktır.

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