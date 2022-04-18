Akınay Ana kimdir, nasıl öldü? Alparslan Büyük Selçuklu Akınay Hatun hakkında bilgiler

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Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları arasında yer alan Ayşegül Ünsal, Akınay Hatun’a hayat veriyor. Ünsal’ın daha önce oynadığı diziler arasında Baba Evi ve Kiraz Mevsimi de bulunuyor. TRT 1 ekranlarında yayınlana dizide rol alan Ayşegül Ünsal’ın canlandırdığı Akınay Hatun’un tarihte kim olduğu merak konusu oldu.

AKINAY ANA KİMDİR?

Akınay Ana, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun'a yardım eden kişidir. Akınay Hatun’un tarihte var olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

AYŞEGÜL ÜNSAL KİMDİR?

Ayşegül Ünsal 17 Ağustos 1973 doğumludur. Ünlü isim ortaokul ve liseyi Beşiktaş Kız Lisesinde öğrenim gördü. Profesyonel Tiyatro hayatı ise Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda " Beni Biraz Yönetir misin? "adlı oyunda; yönetmen yardımcısı, oyuncu ve dansçı olarak yer alması ile başladı.

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1992 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden 1996 yılında mezun oldu.

1994 yılından itibaren Hareket Meditasyonları ve Nefes Teknikleri üzerine eğitimler aldı.

AYŞEGÜL ÜNSAL’IN OYNADIĞI DİZİLER

Alparslan: Büyük Selçuklu: 2021-günümüz

Aşk ve Mavi: 2016-2018

Kiraz Mevsimi: 2014-2015

Maskeli Balo: 2009

Köprü: 2006-2008

Kuzenlerim: 2002-2005

Gelin: 2003-2004

Babam ve Biz: 2001

Baba Evi: 1997-2001

Süper Baba: 1996-1997

Sonradan Görmeler: 1996

Zamanda Yolculuk: 1994

Yaz Evi: 1993