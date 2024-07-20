×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Akın Akınözü'nün anne acısı... Oyuncu Özlem Akınözü hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Özlem Akınözü#Akın Akınözü#Anne Acısı
Akın Akınözünün anne acısı... Oyuncu Özlem Akınözü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 14:06

Oyuncu Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Acı haber, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

"Acı kaybımız... Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz harika bir insanı daha kaybettik... Mekanı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz"

Akın Akınözünün anne acısı... Oyuncu Özlem Akınözü hayatını kaybetti

'SINIF ARKADAŞIM... MESLEKTAŞIM...'

Özlem Akınözü'nün vefat haberinin ardından Almula Merter de baş sağlığı mesajı yayınladı:

"Yüzü güzel, kalbi güzel melek arkadaşım, sınıf arkadaşım, meslekdaşım… Hep melektin, melek oldun. Hiç kimseyi kırmadın, kimseyi üzmedin, hep gönlünle herkese iyilik gönderdin. Kimse için kötü düşünmedin, kötü söz söylemedin. Benim kalp yolculuğumda her gün bana destek oldun, heyecanımı paylaştın... Ölüm kimseye yakışmaz ama sana hiç yakışmadı. Babacığıma selam söyle lütfen... Huzurla uyu, yattığın yer incitmesin.Can parçan oğluna, Tamer'e sonsuz sabır..."

Haberin Devamı

Akın Akınözünün anne acısı... Oyuncu Özlem Akınözü hayatını kaybetti

ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?

Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan ve 13 Ekim 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelen Özlem Akınözü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Akın Akınözünün anne acısı... Oyuncu Özlem Akınözü hayatını kaybetti

 Akınözü, TRT'nin ilk spikerlerinden biri olarak İpek Yolu ve birçok belgeselde seslendirme yaptı.

Akın Akınözünün anne acısı... Oyuncu Özlem Akınözü hayatını kaybetti

2003'ten beri Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim CD'lerinin seslendirme işlerini üstlenen Akınözü, Sensiz Olmuyor, Sahte Prenses, Dicle, Tek Türkiye, Karagül, Zeytin Tepesi, Payitaht Abdülhamit ve Deliha 2'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yapımda rol aldı. 

Haberin Devamı

Akın Akınözünün anne acısı... Oyuncu Özlem Akınözü hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özlem Akınözü#Akın Akınözü#Anne Acısı

BAKMADAN GEÇME!