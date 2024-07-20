Akın Akınözü'nün anne acısı... Oyuncu Özlem Akınözü hayatını kaybetti

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Acı haber, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

"Acı kaybımız... Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz harika bir insanı daha kaybettik... Mekanı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz"

'SINIF ARKADAŞIM... MESLEKTAŞIM...'

Özlem Akınözü'nün vefat haberinin ardından Almula Merter de baş sağlığı mesajı yayınladı:

"Yüzü güzel, kalbi güzel melek arkadaşım, sınıf arkadaşım, meslekdaşım… Hep melektin, melek oldun. Hiç kimseyi kırmadın, kimseyi üzmedin, hep gönlünle herkese iyilik gönderdin. Kimse için kötü düşünmedin, kötü söz söylemedin. Benim kalp yolculuğumda her gün bana destek oldun, heyecanımı paylaştın... Ölüm kimseye yakışmaz ama sana hiç yakışmadı. Babacığıma selam söyle lütfen... Huzurla uyu, yattığın yer incitmesin.Can parçan oğluna, Tamer'e sonsuz sabır..."

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ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?



Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan ve 13 Ekim 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelen Özlem Akınözü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Akınözü, TRT'nin ilk spikerlerinden biri olarak İpek Yolu ve birçok belgeselde seslendirme yaptı.

2003'ten beri Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim CD'lerinin seslendirme işlerini üstlenen Akınözü, Sensiz Olmuyor, Sahte Prenses, Dicle, Tek Türkiye, Karagül, Zeytin Tepesi, Payitaht Abdülhamit ve Deliha 2'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yapımda rol aldı.

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