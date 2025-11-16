Akıllardaki tek soru: Kader’in babası kim?

Haberin Devamı

“ZEYNEP ABLA BENİ BIRAKMA”

Çok yönlü hikayesiyle izleyicisini her bölümde şaşırtmayı başaran Güller ve Günahlar, geleneği yine bozmadı. Kader’in, annesi Berrak’ın oyununa gelip bakıcı ailesinin yanına döndüğü dizide onu adeta kızı gibi sahiplenen Zeynep’in gözyaşları ekran karşısındakileri de ağlattı. Kader’in alevlerin içinde kaldığı anlarda ise gerilim tavan yaptı. Ölümle burun buruna gelen Kader’in imdadına yine Zeynep yetişti. İkilinin birbirlerine sarıldıkları sahnede Kader’in, “Zeynep Abla beni burada bırakma” sözü duygu fırtınası estirdi.



Zeynep’in Kader’i yeniden eve götürmesiyle Berrak’ın hamlesinin boşa düştüğü Güller ve Günahlar’da, Cihan’ın duygusal zorbalık yaptığı eşi Azra’ya kurduğu sahte polisli tuzak bölümün çarpıcı sahneleri arasında yer aldı. Can’ın, Cihan’ın foyasını ortaya çıkardığı dizide, kardeşlerin tansiyonu yüksek hesaplaşması ve o sırada patlayan silah nefes kesti. Cihan, abisi Serhat’ı korumak için kurşunun önüne atlayarak hem Can’ı hem izleyicileri şaşırttı.Ateş hattında ilerleyen hikâyesiyle temposu bir an olsun düşmeyen Güller ve Günahlar, tüm izleyici kategorilerinde geceyi en çok izlenen dizi olarak tamamladı. Hemen her sahnesi sanal medyada gündem olan yapım, Tüm Kişiler’de 6,76 izlenme oranı ve 18,70 izlenme payı, AB’de 4,23 izlenme oranı ve 12,54 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 5,85 izlenme oranı ve 16,25 izlenme payıyla dizilerin lideri oldu.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D’de.