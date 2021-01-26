Akademisyen babası merak ediliyor: Doya Doya Moda Bahar Candan kimdir, nereli, babası kim?

Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Mersinli olan Bahar Candan ablası Nihal Candan gibi otelde kalıyor. Katıldığı moda programlarıyla tanınsa da hukuk alanında eğitim alan Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır. Bahar Candan ilk olarak ablası Nihal Candan’ın yarıştığı moda yarışmasına konuk olarak katılmıştı.



Bahar Candan, sıradışı kişiliğiyle ve görüntüsüyle dikkat çekti. Genellikle diğer yarışmacılarla iyi geçinemeyen Bahar Candan, katıldığı yarışmayı ikinci olarak bitirince aldığı dereceyi beğenmedi ve stüdyoyu terk etti.

Katıldığı moda yarışmalarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı var.

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Bahar Candan'ın babası ise akademisyen.



Baba Hakan Candan, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nde Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı. Karamanlı olan Hakan Candan, aynı zamanda yerel gazetede köşe yazıyor.