Ajda Pekkan sayesinde tanıştık

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Ajda Pekkan’ın baş vokalisti Ezgi Ayçe ile gitaristi Alpaslan Türer önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde evlenen çiftten Ayçe, “2 Ekim’de de İstanbul’da müzik çevremize özel organize ettiğimiz ve dostlarımızın katılacağı bir düğün partimiz olacak” dedi.

Alpaslan Türer ise eşi ile Ajda Pekkan sayesinde tanıştığını söyledi: “Ezgi 7 yıldır, ben de 4.5 yıldır Ajda Pekkan ile çalışıyorum. İlişkimiz, yakın arkadaşken kendiliğinden gelişti.”