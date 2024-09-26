Ajda Pekkan sayesinde tanıştık

Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 09:28
Ajda Pekkan’ın baş vokalisti Ezgi Ayçe ile gitaristi Alpaslan Türer, sanatçı sayesinde tanışıp evlendiklerini söyledi. Ayçe, “Ajda Pekkan duayen hocamızdır” dedi.
Ajda Pekkan’ın baş vokalisti Ezgi Ayçe ile gitaristi Alpaslan Türer önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde evlenen çiftten Ayçe, “2 Ekim’de de İstanbul’da müzik çevremize özel organize ettiğimiz ve dostlarımızın katılacağı bir düğün partimiz olacak” dedi.
Alpaslan Türer ise eşi ile Ajda Pekkan sayesinde tanıştığını söyledi: “Ezgi 7 yıldır, ben de 4.5 yıldır Ajda Pekkan ile çalışıyorum. İlişkimiz, yakın arkadaşken kendiliğinden gelişti.”
SAYGIYI SONUNA KADAR HAK EDİYOR
Ezgi Ayçe
, “Ajda Pekkan
ile çalışmak nasıl?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Çok keyifli bir yolculuk. Ajda Hanım, müzik ve sahneye dair her şeyi öğrendiğim duayen hocamdır. Saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Yıllarını bu işe vermiş, işine çok saygı duyuyor. Kendini her an yeniliyor, yediğine ve içtiğine dikkat ediyor.”