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Ajda Pekkan sayesinde tanıştık

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#Ajda Pekkan#Alpaslan Türer#Ezgi Ayçe
Ajda Pekkan sayesinde tanıştık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 09:28

Ajda Pekkan’ın baş vokalisti Ezgi Ayçe ile gitaristi Alpaslan Türer, sanatçı sayesinde tanışıp evlendiklerini söyledi. Ayçe, “Ajda Pekkan duayen hocamızdır” dedi.

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Ajda Pekkan’ın baş vokalisti Ezgi Ayçe ile gitaristi Alpaslan Türer önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde evlenen çiftten Ayçe, “2 Ekim’de de İstanbul’da müzik çevremize özel organize ettiğimiz ve dostlarımızın katılacağı bir düğün partimiz olacak” dedi.

Alpaslan Türer ise eşi ile Ajda Pekkan sayesinde tanıştığını söyledi: “Ezgi 7 yıldır, ben de 4.5 yıldır Ajda Pekkan ile çalışıyorum. İlişkimiz, yakın arkadaşken kendiliğinden gelişti.”

Ajda Pekkan sayesinde tanıştık



SAYGIYI SONUNA KADAR HAK EDİYOR

Ezgi Ayçe, “Ajda Pekkan ile çalışmak nasıl?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Çok keyifli bir yolculuk. Ajda Hanım, müzik ve sahneye dair her şeyi öğrendiğim duayen hocamdır. Saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Yıllarını bu işe vermiş, işine çok saygı duyuyor. Kendini her an yeniliyor, yediğine ve içtiğine dikkat ediyor.”

 

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#Ajda Pekkan#Alpaslan Türer#Ezgi Ayçe

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