Ajda Pekkan sahnesini 40 dakika uzattı

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Konserin biletleri saatler öncesinden tükendi. Süperstar dinleyicilerine, “Müzik piyasasının en duygusal insanlarından birisiyim. Bunun sebebi ise yıllardır birbirimize olan sevgimiz. Hepinizi çok seviyorum” diye seslendi.

Pekkan, dansçılarıyla bir an olsun yerinde durmadı. Burcu Sedef imzalı sarı bir elbise giyen Ajda Pekkan, tarzıyla da göz kamaştırdı.

Büyük alkışlar eşliğinde programını noktalayan Süperstar, müzikseverlerin yoğun isteği üzerine üç kez bis yaparak sahnesini yaklaşık 40 dakika daha uzattı.