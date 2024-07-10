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Ajda Pekkan sahnesini 40 dakika uzattı

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#Ajda Pekkan#Bodrum Antik Tiyatro#Kerkisolfej
Ajda Pekkan sahnesini 40 dakika uzattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 07:39

AJDA Pekkan önceki akşam Kerkisolfej Organizasyonu ile Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.

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Konserin biletleri saatler öncesinden tükendi. Süperstar dinleyicilerine, “Müzik piyasasının en duygusal insanlarından birisiyim. Bunun sebebi ise yıllardır birbirimize olan sevgimiz. Hepinizi çok seviyorum” diye seslendi.

Pekkan, dansçılarıyla bir an olsun yerinde durmadı. Burcu Sedef imzalı sarı bir elbise giyen Ajda Pekkan, tarzıyla da göz kamaştırdı.

Büyük alkışlar eşliğinde programını noktalayan Süperstar, müzikseverlerin yoğun isteği üzerine üç kez bis yaparak sahnesini yaklaşık 40 dakika daha uzattı.

Ajda Pekkan sahnesini 40 dakika uzattı

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#Ajda Pekkan#Bodrum Antik Tiyatro#Kerkisolfej

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