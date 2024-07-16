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Ajda Pekkan: Sabaha kadar uyumuyorum

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#Ajda Pekkan#Çeşme Açıkhava Tiyatrosu#Süperstar
Ajda Pekkan: Sabaha kadar uyumuyorum
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 07:24

TÜRK pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, yaz turnesine tüm hızıyla devam ediyor.

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Sanatçı önceki akşam KerkiSolfej organizasyonuyla Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Pekkan konser alanını tıklım tıklım dolduran sevenlerine unutulmaz şarkılarıyla keyifli bir gece yaşattı.

Şarkı aralarında hayranlarıyla da sohbet eden Süperstar, “Konserleri bitirince sabaha kadar uyumuyorum. O adrenalin bambaşka bir şey. Şarkı söylerken bağırmaktan sonunda oğlan çocuğu gibi oldu sesim. Ama çok keyif alıyorum sizlerle birlikte olmaktan. Bu kadar kişiyi karşımda görünce, şu heyecanımı bir türlü bastıramıyorum. Hepinizin hakikatli sevgisini bilmek o kadar gurur verici, o kadar büyük mutluluk ki çok teşekkür ediyorum sizlere” dedi. 

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#Ajda Pekkan#Çeşme Açıkhava Tiyatrosu#Süperstar

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