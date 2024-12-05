Ajda Pekkan faturayı menajerine kesti!

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Ajda Pekkan’ın 1.5 yıldır birlikte çalıştığı menajeri Sedef Aygün’le yollarını ayırmasına neden olan ilk olay, geçtiğimiz ağustos ayında yaşandı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkan Süperstar, henüz konser bitmeden en önde oturan grubun yerlerinden kalkıp kulise geçmesine sinirlendi. Menajerine “Sedef Hanım bakar mısınız? Benim şarkım bitmeden kimse kalkamaz yerinden” diye seslenen Pekkan, “Protokol bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Sanatçı, uzun süre gündemden düşmeyen bu olayın ardından ikinci bir konser krizi daha yaşadı.

PLANLAMA HATASINI AFFETMEDİ

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Ajda Pekkan, eylül ayında Efes Antik Tiyatro’daki konserinde sahneye 1 saat geç çıktı. Dinleyiciler durumu protesto ederken, sanatçı teknik sorunlar ve trafik sıkışıklığını gerekçe göstererek özür diledi. İş disiplini ve mükemmeliyetçiliğiyle bilinen Pekkan, konser planlamasında yapılan hataları affetmeyerek Sedef Aygün’le iş anlaşmasını sonlandırdı.

Öte yandan Ajda Pekkan’ın ekibinde en az 15 yıldır çalışan birçok kişinin de Sedef Aygün’ün hamleleri neticesinde sanatçıyla yollarını ayırdığı, Süperstar’ın bu durumdan da rahatsızlık duyduğu konuşuluyor.

POLAT YAĞCI İLE ANLAŞTI

Sedef Aygün’le arasındaki iş anlaşmasını sonlandıran Ajda Pekkan, Polat Yağcı’yla anlaştı. Sanatçının menajerlik faaliyetlerini bundan böyle Yağcı yürütecek. Süperstar, geçen yıl Polat Yağcı’nın müzik firması Poll Production’ın bünyesine dahil olmuştu.