Ajan Wilma işbaşında
Wilma Elles, Müjdat Kavas’ın yönettiği “19” adlı kısa film için kamera karşısına geçti.
20 dakikalık filmde Covid-19 hastalığının tedavisini bulan bilim adamını korumakla görevli bir ajanı canlandıran ünlü oyuncu, çekim öncesi antrenman yaparken objektife yansıdı.
Rol arkadaşlarıyla beraber uçan tekmeler atarak prova yapan Elles, “Filmde yabancı ajanlar ülkemize gelip Covid-19 tedavisini bulan bilim adamını öldürmek istiyor, ben de onu korumakla görevliyim” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle