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Haber Giriş: 29.07.2020 - 08:37,Son Güncelleme:

Ajan Wilma işbaşında

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Ajan Wilma işbaşında
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Wilma Elles, Müjdat Kavas’ın yönettiği “19” adlı kısa film için kamera karşısına geçti.

20 dakikalık filmde Covid-19 hastalığının tedavisini bulan bilim adamını korumakla görevli bir ajanı canlandıran ünlü oyuncu, çekim öncesi antrenman yaparken objektife yansıdı.

Ajan Wilma işbaşında

Rol arkadaşlarıyla beraber uçan tekmeler atarak prova yapan Elles, “Filmde yabancı ajanlar ülkemize gelip Covid-19 tedavisini bulan bilim adamını öldürmek istiyor, ben de onu korumakla görevliyim” dedi.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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