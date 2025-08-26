Aileyi karıştırdı, barışmalarına da engel oluyor… Kocası hasret çekerken o ‘Benim dediğim olacak’ derdinde

Haberin Devamı

2020’de ABD’ye yerleşen Ğrens Harry ve karısı Maghan Markle zaman içinde zaten aralarının gergin olduğu aile üyeleriyle bağlarını tamamen kesmişti.

Kral Charles, Kraliçe Camilla, Prens William ve Kate Middleton hakkında yenilir yutulur olmayan açıklamalarıyla çok konuşulan çift en sonunda dünyanın öbür ucunda bir başlarına kalmıştı.

Yıllar geçtikçe Prens Harry’nin verdiği kararlardan ve ailesinden kopmaktan pişman olduğu konuşulur oldu. Üstelik bu küslük sürerken hem babası Charles hem de yengesi Kate Middleton kansere yakalandı.

Harry sık sık İngiltere’ye gidip geldi, babasını bunca zaman içinde sadece bir kez görebildi ve bunun ötesinde hep kapılar yüzüne kapandı ve ABD’ye geri dönmek zorunda kaldı.

Yakın zamanda basına yansıyan haberlere göre ise yıllar sonra aile içindeki bu kavgayı bitirmek için ilk kez somut bir adım atıldı. BBC’ye verdiği röportajda “Babamı geri istiyorum, ağabeyimi ve ailemi geri istiyorum” diyen Harry için barış yolu göründü.

Buckingham Sarayı ve Harry’nin temsilcileri görüşmeyi kabul ettiler. Harry tüm ajandasını krala açmayı, onunla görüşebilmek için uygun bir tarih belirlemeyi teklif etti.

Ve bunun üzerine Charles da zeytin dalı uzatarak bu barışmanın mümkün olabileceğini işaret etti.

Ancak yeni bir habere göre ise Harry’nin karısı Maghan Markle bu barış görüşmelerine set koydu ve gerçekleşmesine engel olmak üzere harekete geçti.

Sarayın bu görüşme için resmi bir sözleşme yapmak istediği, Sussex çiftinin etkinliklerde ne zaman ve nasıl görünebileceği, hangi bilgilerin paylaşılacağı ve nelerin kesinlikle kapalı kapılar ardında tutulacağı gibi konuları kapsayan maddeleri kayıt altına almak istediği söyleniyor.

Bunun da bir daha böyle skandallar yaşanmasının önüne daha baştan geçmek istenmesi yüzünden yapıldığı iddia ediliyor.

Harry’nin şeffaflık sunmaya hazır olduğu söylenirken Meghan Markle’ın ise buna kesinlikle karşı olduğu ve bu yüzden de barış görüşmelerinin tıkandığı konuşuluyor.

Çifte yakın kaynaklar "Harry, ajandalarında çatışma yaşanmaması için kamuoyuyla yapacağı görüşmelerin ayrıntılarını önceden paylaşmaya açık. Sussex'ler ayrıca Birleşik Krallık ziyaretleri sırasında güvenlik garantileri ve aile bağlarını onarmak için daha düzenli ve yapılandırılmış bir iletişim kurma olasılığı konusunda da önerilerde bulundular” diyor.

Bu istekler ise Meghan’dan gelmiş ve saray bunları uygulamak konusunda anlaşılan gönülsüz…

"Ancak bunlar kötü karşılandı. Saray açısından ek yükümlülükler olarak görülüyorlar... Harry ve Meghan'ın herhangi bir ateşkese farklı yaklaşacağı kabul ediliyor. Harry boyun eğmeye istekli olabilir, Meghan ise o kadar istekli olmayabilir."

İddialara göre Meghan ihtiyaçları karşılanmazsa kraliyet barış görüşmelerini kabul etmeyeceği konusunda kararlı. Bu da aralarında gerginliğe neden oluyor çünkü Harry, saray kapısının sadece yarı açık olduğunun ve bunun tek seferlik bir şans olduğunun farkında.