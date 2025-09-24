Onca kardeşi içinde bir tek onun sevgilisi yok... İçinde yanan bir ateş var... 'Doğurmak için sabırsızlanıyorum'

Haberin Devamı

Öyle ya da böyle o da 30 yaşına merdiven dayadı... Daha geçtiğimiz haftalarda artık modellikten emekli olup kendini daha çok sevdiği iç dekorasyon işine vereceğini söylemişti..

Ama göründüğü kadarıyla 'para parayı çekiyor'...

Bir başka deyişle o da moda alanında teklif üstüne teklif alıyor... Bunun son örneği de daha birkaç gün önce sergilendi.

Tanıtım yüzü olduğu firmanın reklam kampanyası için çekilen pozları gündeme de bomba gibi düştü.

KENDİNİ EV DEKORASYONU İŞİNE VERMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Bu sözünü ettiğimiz ünlü, Kardashian- Jenner ailesinin üyelerinden Kendall Jenner…

29 yaşındaki model, tanıtım yüzü olduğu bir firmanın yeni piyasaya çıkardığı parfümün reklam filmi için kamera karşısına geçti. Verdiği pozlar da hem billboard'larda hem de sosyal medyada dolaşıma girdi.

Görünüşe göre Kendall Jenner, öyle kendisinin planladığı ya da hayal ettiği gibi modellik mesleğini kolayca bir kenara bırakamayacak.

Jenner daha birkaç hafta önce artık pırıltılı dünyadan sıkıldığını aslında kendini çok sevdiği, gerçek tutkusu olan ev dekorasyonu işine vermek istediğini söylemişti... Ama belli ki bu konuda kafası öyle çok net değil. Ya da gençliği elinden gitmeden moda dünyasında kalıcı izler bırakmak istiyor.

Kendall Jenner, son birkaç gündür tanıtım yüzü olduğu parfüm markası için verdiği pozlarla gündemde.

İLK GENÇLİĞİNDEN BU YANA MODELLİK YAPIYOR

Aslına bakılırsa Kendall Jenner, daha 14 yaşından bu yana modellik yapıyor. Mensup olduğu Kardashian Jenner ailesinin şöhretinin de yardımıyla kendine TV dışında başka bir alanda kariyer oluşturdu genç kadın.

Ünlü firmaların tanıtım yüzü oldu, çok satan dergilere kapak pozu verdi.

Kendell Jenner, kısa bir süre önce Vogue dergisine verdiği röportajda kendi geleceğini moda endüstrisinin de ötesinde düşündüğünü söyledi.

Jenner "Bütün bunların ötesinde sektörde uzun ömürlü olmayı hayal ediyorum... Yaşlandığım zaman bile insanların beni düşünmesini istiyorum" dedi.

'ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Jenner, dergiye verdiği röportajda günün birinde kendine uygun bir partner bulup onunla çocuk sahibi olmayı hayal ettiğini de saklamadı.

"İlişkilerin benim için anlamı çok büyük... Günün birinde biriyle ortak bir yaşam, bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak için sabırsızlanıyorum" diye sürdürdü sözlerini...

Aslına bakılırsa Kendall Jenner, bugüne kadar çok konuşulan ilişkiler yaşadı... Ama bunlarI, ablaları Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian ya da kardeşi Kylie Jenner gibi öyle çok fazla göz önüne çıkarmadı..

Belli ki bu konuda daha sakin bir hayat sürdüren erkek kardeşi Bob Kardashian'ı kendine örnek aldı.

BÜTÜN KARDEŞLERİ ÇOLUK ÇOCUĞA KARIŞTI

Diğer bütün kardeşleri sıra sıra çocuk sahibi olurken Kendall Jenner, 30 yaşına merdiven dayamasına rağmen daha bir kez bile çocuk dünyaya getirmedi.

Bir dargın bir barışık basketbolcu sevgilisi Devin Booker ile yeniden barıştığı söylenen Kendall Jenner, daha önce de verdiği bir röportajda neden çocuk sahibi olma konusunda kardeşleri gibi davranmadığını anlatmıştı.

Daha gençken 27 yaşına gelinceye kadar çoktan çocuk doğurmuş olacağını düşünmüş Kendall Jenner. Ama yine de şu andaki halinden gayet memnun. Altı kardeş içinde tek çocuksuz kişi olmak da onu rahatsız etmiyor.

EN ÇOK ANNESİ ÇOCUK SAHİBİ OLMASINI İSTİYOR

Kendall Jenner, dergiye verdiği röportajda annesi Kris Jenner'ın zaman zaman kendisine de artık çocuk yapması ve bir erkekle yerleşik hayata geçmesi konusunda baskı yaptığını anlattı. Top model aslında durumundan memnun olduğunu ve çocuksuz özgürlüğün keyfini çıkardığını da sözlerine ekledi.

Kendall Jenner, bu konuda şunları söyledi: "Bazı günler onlara bakıyorum ve düşünüyorum... Bu gerçekten çok özel bir durum. Aslında biraz farklı olmak hoşuma gidiyor. Ama ben de muhtemelen bir gün yolumu bulacağım."

Ünlü model, "Eskiden 27 yaşına gelinceye kadar birkaç tane çocuk doğuracağımı düşünürdüm. Şimdi o yaşı geçtim ve kendimi hala genç hissediyorum. Çocuksuz özgürlüğümün keyfini çıkarıyorum" dedi.

Bu arada Kendall Jenner'ın kardeşlerinin, altı aylıktan 14 yaşına kadar uzanan geniş bir yelpazede toplam 14 çocuğu olduğunu hatırlatalım.

KARDEŞLERİNDEN FARKLI: Her ne kadar küçüklüğünden bu yana ailesiyle birlikte kamera karşısına geçiyor olsa da Kendall Jenner, özel hayatını diğer kardeşleri gibi çok da açık etmiyor. Bu konuda da daha önce verdiği bir röportajda "Bu iki kişinin arasında kalması gereken bir durum. Herkesin her şeyi bilmesi gerekmiyor" demişti.