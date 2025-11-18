×
O ülkesi uğruna askerlik bile yapıyor... Sırf biraz para kazanmak için güzelim prensesi oyuncak ettiler

#Prenses Leonor#Kral Felipe#Kraliçe Letizia
O ülkesi uğruna askerlik bile yapıyor... Sırf biraz para kazanmak için güzelim prensesi oyuncak ettiler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 14:32

İnsan ünlü bir ailede dünyaya geldiğinde ne kadar saklanırsa saklansın dünyanın gözleri önünde büyür. Magazin dünyasının bazı ünlüleri çocuklarını meraklı gözlerden saklayabilir. İstemediği sürece onları kamera karşısına çıkarmaz.

Ama aynı durum kraliyet ailelerinde doğanlar için geçerli değil. Hele söz konusu çocuk üst daha doğuştan üst düzeyse ve gelecekte onu tahta çıkmak gibi bir gelecek bekliyorsa..

Tıpkı İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor gibi!

İki yıl önce 18 yaşına girmesi ülke çapında bir törenle kutlanan Leonor'un gördüğü ilgi o zamandan bu yana da giderek arttı.

O ülkesi uğruna askerlik bile yapıyor... Sırf biraz para kazanmak için güzelim prensesi oyuncak ettiler

GÖRDÜĞÜ İLGİ GİDEREK ARTIYOR
Geçen ekim ayında artık 20 yaşına giren Asturias Prensesi Leonor, şu sıralarda İspanyol Hava Kuvvetleri'nde askeri eğitimini sürdürüyor.

Zaten onun bunca ilgi görmesinin en önemli nedenlerinden biri de iki buçuk yıldır süren askeri eğitimi.

Kara kuvvetleri ile başladığı eğitimini deniz kuvvetlerinde sürdürdü ve şimdi de hava ve uzay konusunda eğitim alıyor.

Gerektiği zaman üniformasıyla gerektiği zaman da giydiği sivil kıyafetlerle ailesinin yanında resmi görevlere gidiyor. Hatta kimi zaman bu tür görevleri yalnız başına da sürdürüyor.

O ülkesi uğruna askerlik bile yapıyor... Sırf biraz para kazanmak için güzelim prensesi oyuncak ettiler

ONUN ASKERLİĞİ OYUNCAK FİRMASINA ESİN KAYNAĞI OLDU
Elbette onun sadece ülkesinde değil tüm dünyada gördüğü ilgi bazı ticari girişimleri de tetikliyor.

Bir oyuncak firması da Prenses Leonor'un İspanya Kara Kuvvetleri'ndeki üniformasıyla bir oyuncak bebeğini yaptı.

Munecas Antonio Juan adlı oyuncak firmasının ürettiği bu bebek, sınırlı sayıda piyasaya sürüldü.

 Çok ince hesaplarla üretilen oyuncak Leonor'un üniformasında hiçbir ayrıntı unutulmamış. Üniforma ve bütün aksesuarlar Leonor'un giydiği gerçek üniformanın bire bir aynısı.

Elbette Leonor'un hayranları arasında bu oyuncak gündem oldu. Bazıları memnuniyet duyduklarını saklamazken bazıları da Leonor'a bu yapılanı pek hoş karşılamadı.

Bir de Leonor gençlik yıllarında hep eleştirilen kiloları verdiği halde oyuncağın onu eski tombul haliyle gösteriyor olmasını eleştirdi.

O ülkesi uğruna askerlik bile yapıyor... Sırf biraz para kazanmak için güzelim prensesi oyuncak ettiler

Prenses Leonor, askeri eğitimin son aşaması olan hava kuvvetlerinde şu sıralarda.

O ülkesi uğruna askerlik bile yapıyor... Sırf biraz para kazanmak için güzelim prensesi oyuncak ettiler

O ARTIK 21 YAŞINDA 
2005 yılında dünyaya gözlerini açan Prenses Leonor aslında küçük yaşından itibaren gelecekteki görevine hazırlanıyor.

Genellikle ailesiyle birlikte resmi görevlere katılıyor. Ama bazen de tek başına da iki yaş küçük kardeşi Prenses Sofia ile birlikte bazı görevlerini yerine getiriyor.

Leonor, geçen al ülkesinin en önemli ödüllerinden biri olan ve bir anlamda ev sahibi de olduğu Asturias Prensesi Ödülleri'nde bir konuşma yaptı.

Kalabalık ve ünlülerden oluşan bir topluluk karşısında yaptığı bu konuşma sırasında zaman zaman heyecandan sesi titrese de yine de başarılı bulundu.

Bu arada hemen hatırlatalım Leonor, daha küçük yaşlarında da birkaç kez bu tür konuşmalar yapmıştı.

O ülkesi uğruna askerlik bile yapıyor... Sırf biraz para kazanmak için güzelim prensesi oyuncak ettiler

BİR DÖNEM SKANDALLARA BOĞULAN AİLESİNİN AYDINLIK YÜZÜ
Prenses Leonor, son dönemde Zaragoza Askeri Akademisi'nde gördüğü askeri eğitim nedeniyle gündemdeydi. Sık sık üniformasıyla görüntülenen hatta o şekilde bir resmi törene de katılan Leonor, daha şimdiden gelecekteki görevine hazır.

Genç kız, askerlik görevine başlamadan hemen önce kardeşi Sofia ile birlikte yanlarında anne ve babaları olmadan bir resmi görev üstlenmişti.

Aslına bakılırsa Leonor, bir dönem skandallarla gündeme gelen İspanyol kraliyet ailesinin "parlayan yüzü" olarak da nitelendiriliyor kardeşi Sofia ile birlikte.

Kral Felipe'nin babası, yani Leonor'un dedesi eski Kral Juan Carlos sık sık yolsuzluk ve evlilik dışı ilişkileriyle gündeme geliyordu. Ayrıca Leonor'un halalarının adı da yine bazı yolsuzluk skandallarına karıştı.

Kral Juan Carlos, biraz yaşının ama en çok da bu skandalların etkisiyle tahtını oğlu Felipe'ye bırakınca ailenin imajı da değişmiş oldu. İşte bu yüzden önce veliaht Leonor hemen ardından da kardeşi Sofia ailenin "vitrin yüzü" oldu.

Doğrusu o da bu görevini başarıyla üstleniyor ve gelecekte ülkesinin kraliçesi olmaya hazırlanıyor.

 

 

