Ailesinin gözbebeği olsa ne çare... Dedesinin mirasına hep uzaktan bakacak

Ama elbette şu dünyada herkesin bir derdi vardır... Herkes her şeye aynı anda sahip olamaz...Ayrıcalıklı doğanlar bile!

İşte bu sevimli bebek de onlardan biri.

Dünyada varlıklarını sürdüren kraliyet ailelerinden birinde dünyaya geldi. Biraz da ilk torun olduğu için kral dedesi ve kraliçe babaannesi onu gerçekten de el üstünde tuttu. Elbette anne ve babasının ona olan sevgisi tartışma bile götürmez.

Ama öyle bir ayrıntı var ki onun gelecekteki hayatını şekillendirecek. Kral torunu olsa da babası veliaht prens olsa da asla tahtı çıkamayacak. Bir anlamda dedesinin ve babasının mirasına hep uzaktan bakacak.

Daha geçen yıl verdiği aile pozunda İman, babasının kucağında minicik bir bebekti.





AİLE POZU NE KADAR BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Bu anlattığımız bebek Ürdün kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın ilk torunu Prenses İman.

Veliaht Prens Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa'nın ilk bebeği olarak 2014 yılının ağustos ayında dünyaya gelen minik İman, artık bir yaşını geçti.

Daha kısa süre öncesine kadar annesi ya da babasının kucağında görüntülenen İman artık yürümeye bile başladı.

Zaten Rajwa ile Hüseyin'in, sosyal medya sayfasından paylaştığı aile pozunda da İman'ın ne kadar büyüdüğü gözler önüne serildi.

2013 yılında dillere destan bir törenle evlenen Rajwa ile Hüseyin, kızları İman'ı aralarına alarak verdikleri bu pozla takipçilerine iyi yıllar diledi.

Bu arada küçük prenses İman'ın, babası Hüseyin'in çocukluğuna benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.





Kral Abdullah, zamanı gelince tahtı oğlu Hüseyin'e bırakacak. Ama, örneğin İspanya'da Prenses Leonor'un Felipe'nin varisi olduğu gibi İman da babası Hüseyin'in varisi olamayacak.

ARTIK İLK ADIMLARINI ATMAYA BAŞLADI: Aile pozunda Prenses Rajwa üzerinde su yeşili bir elbiseyle görünüyor. Kocası Prens Hüseyin ise koyu renk pantolon ve gömleğinin içine beyaz tişörtüyle objektif karşısına geçmiş. Annesinin kolları arasında duran İman ise tüllü eteği ve üzerinde kalp sembolü bulunan tişörtüyle... Minik prensesin bağcıklı ayakkabıları da dikkatlerden kaçmadı. Aile pozundaki en çok dikkat çeken ayrıntı ise İman'ın ne kadar büyüdüğü oldu.





EL ÜSTÜNDE TUTULSA DA TAHT ÜZERİNDE HAKKI YOK

Hüseyin ile Rajwa gelecekte Ürdün tahtına oturacaklar. Babasının veliahdı olan Hüseyin, zamanı geldiğinde ülkesinin ve ailesinin başına geçecek.

Ama başka bazı ülkelerde söz gelimi İspanya'da olduğu gibi İman'ın tahtı babasından devralması mümkün değil.

Çünkü Ürdün'ün geleneklerine göre taht üzerinde sadece erkek çocukların hakkı var. Bu yüzden Rajwa ile Hüseyin'in tahtın devamlılığı için bir ya da birkaç tane erkek çocuk dünyaya getirmeleri gerekiyor...

Tabii ki bu durum küçük İman'ın ailenin gözbebeklerinden biri olmasını da engellemiyor. Çünkü onun Kraliçe Rania ve Kral Abdullah'ın gönlünde onlara bir ilkin heyecanını yaşatan torun olarak bambaşka bir yeri var.

Zaten Kraliçe Rania sık sık ona olan sevgisini sosyal medya sayfasından da ilan ediyor.





RAJWA İLE HÜSEYİN GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENDİ

İman'ın anne ve babası Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı varlıklı bir aileden gelen Rajwa Alsahif, 1 Haziran 2023'te hayatlarını birleştirdi.

Çiftin düğünü gerçekten de son derece görkemliydi... Dünyanın önde gelen kraliyet ailesi üyeleri Amman'daki düğünde yerlerini aldı.

Düğünden 10 ay sonra çiftin bir bebek beklediği haberi duyuldu...

3 Ağustos 2024 günü de Kraliçe Rania ve Kral Abdullah, ilk torunlarının dünyaya geldiğini sosyal medyadan duyurdu.

Hüseyin'in kız kardeşlerinden büyüğü olan Prenses İman ile aynı adı taşıyan minik İman'ın doğumu Kraliçe Rania ve Kral Abdullah tarafından sosyal medyadan tüm dünyaya ilan edildi.

Genç çift, bebeklerini kucaklarına aldığında bir başka aile geleneğine de sadık kaldı. O da kızlarının ismi...Minik bebeğe İman adı verildi. Ki bu ismi ailede başkaları da taşıyor.

Hüseyin'in, geçen yılın mart ayında evlenen büyük kız kardeşinin adı İman.

Babası Kral Abdullah'ın üvey kız kardeşinin ismi de aynı.

Konuşulanlara göre Prens Hüseyin, kız kardeşi Prenses İman'a yakınlığından dolayı kızına da onun ismini vermek istedi.

Bu arada küçük İman'ın aynı ismi paylaştığı büyük halası İman ile kocası Jameel Thermiotis'in de geçen yıl Amina adını verdikleri bir kız bebeği olduğunu hatırlatalım. Bir başka deyişle minik İman küçücük yaşında "abla" bile oldu.