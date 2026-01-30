Ailesi gizli bir cenaze töreni düzenledi: 27 yaşında ölen şarkıcı yürekleri yaktı: Bizi bırakıp gitti!

Haberin Devamı

Ölümüyle sadece ailesini değil hayranlarını da yasa boğan bu şarkıcı, Acoustis Collabo grubunun solisti olan Güney Koreli Mo Su Jin… Ölüm haberini, şarkıcının ajansı yaptığı bir duyuruyla açıkladı...

Açıklamada "Acoustik Collabo grubunun solisti Mo Su Jin, bizi bırakıp gitti" denildi. Ancak aynı açıklamada başka satırlar da yer aldı. Ailesinin isteği üzerine genç şarkıcının ölüm nedeni açıklanmadı.

Gencecik yaşında hayata veda eden Mo Su Jin'in sadece ailesinin ve yakın akrabalarının katıldığı bir törenle son yolcuğuna uğurlandığı bilgisi de yer aldı.

EN İYİ ARKADAŞINDAN KAFA KARIŞTIRAN VEDA PAYLAŞIMI

Mo Su Jin'in grup arkadaşlarından Kim Seung Jae, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mo Su Jin… 1999- 2026.. Biz 2019'da tanıştık, 2026'ya kadar da en azından her hafta görüştük. Sen benim en yakın arkadaşımdın. Kimse Kim Seung jae'yi (kendisini kast ediyor) senin kadar iyi tanıyamazdı. Sen bana mutluluk verdin ve hayat yoluma devam etmeyi öğrettin" diye yazdı.

Grup arkadaşının sonrasında yazdığı satırlar daha ilgi çekiciydi: "Benimle tanışmasaydın daha mutlu bir hayatın olur muydu? Bu düşünce aklımdan yüzlerce belki binlerce kere geçti."

Bu karmaşık ve duygusal paylaşım " Meslektaşım, yoldaşım ve ruh eşim. Bu dünyada herkesten çok yanımda olan kişi... Seni seviyorum küçük kız kardeşim" diye bitti.

Kim Seng-Jae sonrasında merak uyandıran ve kafa karıştıran bu paylaşımını sildi.





27 YAŞINDA ÖLEN MÜZİK DÜNYASININ DİĞER ÜNLÜLERİNE BENZETİLDİ

Talihsiz şarkıcının hayranları da acı haberin duyulmasının ardından sosyal medyayı taziye mesajlarıyla doldurdu.

Mo Su Jin'i tıpkı kendisi gibi 27 yaşında hayata veda eden Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain, Amy Winehouse, Janis Joplin, Jim Morrison ve Jimi Hendrix'e benzetenler de oldu.