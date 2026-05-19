'Ailenin az sevilen çocuğu' diye acıyanlar bile vardı: Baba parasıyla yaşadığı öğrenci hayatını herkes rüyasında bile göremez

Eğer insan bir kraliyet ailesinde dünyaya gelmişse, hayata diğer yaşıtlarından birkaç adım da önde başlıyor zaten.

Hatta yıllar yılı "Babası, onu ablası kadar sevmiyor" diye yorumlar yapılmış olsa bile... Bir anne ve babanın evladını ne kadar sevip düşündüğünü dışarıdan bakan gözler bilemez elbette.

'YEDEK PRENSES'İN HAYATI BİLDİĞİNİZ GİBİ DEĞİL

İşte İspanyol kraliyet çifti; Kral Felipe ile Kraliçe Letizia'nın küçük kızı da bu tür "şaibeli" yorumlarla gündemde yıllar yılı.

Zamanı geldiğinde babasının tahtını alacak olan ablası Asturias Prensesi Leonor'un gerisinde olduğu konuşuldu hep.

Aslına bakılırsa mensup olduğu aile ve konum gereği böyle olması da normal. Çünkü geleceğin kraliçesi Leonor, "baş rol", Sofia ise "yedek prenses."

Elbette hiyerarşi gereği Leonor'un ondan biraz daha fazla parlaması gerek.

Ablasından hatırı sayılır şekilde uzun boylu olduğu için onun yanında topuklu ayakkabı bile giymeyen Sofia, yıllar boyunca hep Letizia ile Felipe'nin az sevilen, kenara itilen çocuğu" olarak görüldü hep.

Ama gerçek öyle değil...





GELECEKTE İKİ KARDEŞİN YOLLARI VE KADERLERİ AYRILACAK

Sadece Leonor ile kendisini bekleyen gelecek farklı olduğu için yetiştirilme koşulları bir noktada farklılık gösteriyor.

Diğer yandan bakıldığında ailesi, Sofia'nın da geleceğe hazırlanması, kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve hayattaki yolunu çizebilmesi için bütün imkanlarını sonuna kadar kullanıyor.

Ablası Leonor, İspanyo ordusundaki eğitimini sürdürürken Sofia da üniversite eğitimine yönlendirildi. Geçen eğitim yılını da komşu ülke Portekiz'de geçirdi.

"Yedek" prenses, merkezi Londra'da olan, London School of Economics'e bağlı, Avrupa'nın farklı ülkelerinde kampusları bulunan Forward College'da Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okuyor.

ÜNİVERSİTENİN HER YILI FARKLI ÜLKELERDE

İlk senesini Lizbon'da tamamladı. Gelecek eğitim yılında da bu kez Paris hayatı onu bekliyor.

19 yaşındaki Sofia, ailesiyle geçireceği yaz tatilinin ardından Fransa'da okuldaki ikinci senesini sürdürecek.

Sofia'yı doğrusu birçok öğrencinin ancak hayal edebileceği bir hayat bekliyor orada da.

Elbette derslere girmek ve başarılı olmak gibi bir zorunluluğu var. Ama yine de gittiği okulda okuyanlar öyle her yerde kolay bulunacak bir hayat yaşamıyor.

Sofia, bu ikinci senesinde her yıl 150 farklı ülkeden 12 binden fazla öğrencinin okuduğu bir tesiste konaklayacak.

Öncelikle Infanta Sofia, Paris'in merkezinde değil trenle ünlü Louvre Müzesi'ne sadece 20 dakika uzaklıkta bir tesiste konaklayacak.

Cite International adlı bu tesiste Sofia ve diğer öğrenciler için sunulan olanaklar da dikkat çekici.

Ders çalışma odaları, tiyatro salonu, yüzme havuzu, spor salonu, öğrencilere yönelik uygun fiyatlı bir restoran gibi ayrıntılar var tesiste. Zengin bir kütüphane ve bol yeşil alan da cabası.

Sofia, küçük ama tek kişilik odalardan birinde kalacak. Ortak ya da özel banyo, ortak ya da özel mutfak, TV odası, hatta isterse piyano bile var kalacağı yerde.

50 farklı spor dalına olanak sağlayan alanlar, pilates ve yoğa stüdyoları, onun da isterse faydalanabileceği özelliklerden.

İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın iki kızı var: Asturias Prensesi Leonor ve Infanta Sofia... Büyük kızları Leonor, zamanı gelince tahta çıkacak. Sofia ise daha sade bir hayat sürecek. Her ne kadar dünya basını küçük kardeşi Harry ile kıyaslasa da Leonor ile Sofia arasındaki ilişki gayet sıcak.





Bu arada Sofia'nın babası Kral Felipe, kızının üniversite eğitimi için kesenin ağzını açtı elbette. Ama sonuç olarak hem kızının geleceği söz konusu, hem de bunun için ödeyeceği para bütçesinde o kadar da büyük bir gedik açmayacak. Öğrenci yurdunda kalmanın bedeli, odanın durumuna göre aylık 800 ile 1200 Euro arasında değişiyor. Özel sağlık sigortasının gideri ise aylık 10 ile 20 Euro arasında. Aylık yemek gideri 300 Euro.

BABASI MAVİ KANLI, ANNESİ HALKTAN

Sofia'nın babası Felipe, eski Kral Juan Carlos'un oğlu... O daha dünyaya geldiği gün gelecekte ne yapacağı belliydi. Felipe de buna göre hazırlandı zaten. Tıpkı bugün, büyük kızı Veliaht Prenses Leonor'un olduğu gibi.

Ama iki kardeşin annesi Letizia, sıradan bir ailenin kızı. Felipe ile tanışıp evleninceye kadar da kendi parasını kazandı. Eski bir gazeteci olan Letizia'nın hayatı Felipe ile tanışınca değişti.

Aslında Sofia da hiç okumadan hatta çalışmadan rahat bir hayat sürebilir. Günü gelince de kendisi gibi soylu ve varlıklı bir aileden gelen bir gençle evlenebilirdi.

Ama Felipe ile Letizia, kızlarına öyle bir seçenek bırakmadı bile. İkisinin de eğitiminin önemli olduğuna inanıyor ve bunun için de bütün imkanlarını kullanıyor.

Çünkü küçük kızlarının da iyi bir eğitim alıp kendi ayakları üzerinde durması, İngiliz kraliyet ailesinin hiçbir mesleği olmayan "yedek" prensi Harry gibi aileye sorun çıkarmaması için ellerinden geleni yapıyorlar.

Bunun için buldukları yöntem de Infanta Sofia'yı üniversite eğitimine yönlendirmek.

Böylece Sofia, ablası Leonor kraliçe olup kendi ailesini kurduğunda ve taht sırası oradan ilerlediğinde kendini sudan çıkmış balık gibi hissetmeyecek. Bunun yerine kendine bir meslek seçebilecek.

Her ne kadar Sofia; taht için ablası Leonor'un ardından gelse de şu ana kadar onun gördüğü büyük eğitim yolundan geçti.

Tıpkı ablası gibi, başka kraliyet ailesi çocuklarının da okudğu Galler'deki UWC Atlantic College'da eğitim gördü.

Leonor, bu okulun ardından askeri eğitimine başladı. Ama aynı durum Sofia için zorunlu değil. Bu yüzden de onun yapması gereken yüksek öğrenimini tamamlamak.