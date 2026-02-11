Aile şerefini kurtarmak ona düştü... Ülkeyi terk etti, yine kaçamadı: Artık delirmek üzereyim!

Haberin Devamı

Böyle bir durumda da belli bir noktadan sonra insan kim olursa olsun isyan etmeye başlıyor. Üstelik bunu yapmaması gerektiğini bildiği halde.

Tıpkı Norveç kraliyet ailesinin genç kuşağının en gözde üyesi, geleceğin kraliçesi Ingrid Alexandra'ya olduğu gibi.

AİLE ŞEREFİ UĞRUNA ONU VİTRİNE ÇIKARDILAR

Henüz 22 yaşında olan ve üniversite eğitimini ülkesinden çok uzakta, Avustralya Sidney'de sürdüren Ingrid Alexandra, son zamanlarda ailesinden ardı ardına gelen skandal haberlerinden sonra ön plana çıkarılmaya başladı.

Okul tatil olduğu sırada Norveç'e döndü ve bazı solo etkinliklere katıldı. Bütün bunların nedeni de genç prensese yüklenen "aile şerefini kurtarma" göreviydi.

Onun gençliği, güzelliği ve popülerliği sayesinde ailesinde yaşanan skandallar biraz da olsa unutulacaktı.

Ama belli ki bu durum daha gençliğinin baharında olan Ingrid Alexandra'ya ağır geldi. Çünkü sadece 800 takipçisi olan sosyal medya sayfasından kafa karıştıran bir paylaşım yaptı.





'NE ZAMAN YETECEK? DELİRMEK ÜZEREYİM'

Ingrid Alexandra'nın kendisine ve ailesine uygulanan kişisel saldırılara gönderme yaptığı bu paylaşımı annesi Prenses Mette Marit'in adının Jeffrey Epstein dosyasında defalarca adının geçmesinden; üvey ağabeyi Marius Borg'un tecavüz suçlamalarıyla yargılanmasından sonra geldi.

Norveç'te yayınlanan NRK'nın haberine göre genç prenses, az takipçisi bulunan gizli Instagram hesabından kendisine ve ailesine yönelik saldırılara tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Prenses içinde bulunduğu bu durumun herhangi bir konuyla ilgili olmadığını vurguladı. "Bu herhangi bir konuyla ilgili değil, Marius'la, annemle, babamla veya Magnus'la ilgili değil. Bu kişisel saldırılarla ilgili. Herkese uygulanabilir. Ama çoğu zaman bize uygulanıyor. Bunu burada paylaşmayı seçtim. Çünkü deliriyorum. Ne zaman yeter diyeceğiz?" diye seslendi takipçilerine.

Her ne kadar kendisi ailesinin adının karıştığı olaylarla ilgili olmadığını söylese de onun bu sözleri çok da inandırıcı bulunmadı.





KONUMLARI GEREĞİ KENDİLERİNE HAKİM OLMAK ZORUNDALAR

Bu paylaşımın bunca ilgi görmesinin bir nedeni de hiçbir kraliyet ailesi üyesinin bu kadar açık bir şekilde duygularını ortaya sermemesi. Belli ki Ingrid Alexandra çok bunaldı ve böyle bir içini dökme ihtiyacı hissetti,

Norveçli bir kraliyet uzmanı olan Erik Mustad, ise Aftenposten gazetesine yaptığı açıklamada "Bu okuduğumu üzücü buluyorm. Bunun kraliyet ailesi için çok zor bir durum olduğunu anlayabiliyorum. Ama bunu paylaşmak için sosyal medyaya başvurması üzücü" dedi.

Prenses Ingrid Alexandra, ülkenin gelecekteki kralı Prens Haakon ile karısı Mette Marit'in büyük çocuğu. Aynı zamanda babasından sonra da taht için ikinci sırada.





AİLENİN BAŞINDAKİ DERT BİR TANE DEĞİL

Sadece onun değil bütün bir ailenin canını sıkan olayların nedeni ise bir değil birkaç tane.

Prenses'in annesi Mette Marit'in adı Jeffrey Epstein dosyalarında defalarca geçiyor. Üstelik geleceğin kralı Haakon'un karısı olan Mette'nin, Epstein adasında çekilen bir fotoğrafı da ortaya çıktı.

Ama bu kadar değil.

Mette Marit'in, Haakon ile evlenip İsveç kraliyet ailesine gelin gitmeden önce yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen oğlu Marius Borg da tecavüz ve aile içi şiddet suçlamalarıyla yasalar önünde hesap veriyor.

Bütün bunların yarattığı baskı da belli ki genç Prenses Ingrid Alexandra'ya ağır geldi. O da çareyi yapmaması gerektiği halde sosyal medyadan isyan etmekte buldu.