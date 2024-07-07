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Aile Hükümeti filmi ne zaman ve nerede çekildi? Aile Hükümeti konusu ve hikayesi...

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Aile Hükümeti filmi ne zaman ve nerede çekildi Aile Hükümeti konusu ve hikayesi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 17:46

Aile Hükümeti, yeniden televizyon ekranlarına geliyor. Yerli komedi yapımlarından Aile Komedisi'nin başrollerinde Aslıhan Malbora ve Alper Saldıran yer alıyor. 2020 yılında vizyona giren filmin senaryosu Seçil Çömlekçi'ye ait, yönetmen koltuğunda ise Burak Demirdelen oturuyor. Peki Aile Hükümeti filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte, Aile hükümeti konusu ve oyuncuları...

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Aslıhan Malbora ve Alper Saldıran'ın başrolde yer aldığı Aile Hükümeti filmi bu akşam Now TV ekranlarına geliyor. Komedi türündeki yapım Aile Hükümeti ile ilgili bilgiler de merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

AİLE HÜKÜMETİ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Çanakkale'nin Assos'ta gerçekleşen Aile Hükümeti filmi 2020 yılında vizyona girdi.

AİLE HÜLÜMETİ KONUSU NEDİR?

Salih, Elaldı köyüne atanan genç bir öğretmendir. Köydeki yeni hayatına alışmaya çalışan Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep’e aşık olur. Salih’in en büyük korkusu akraba evliliklerinin sık görüldüğü köyde Zeynep’in de evlendirilmesidir. Bu soruna bir çözüm bulmaya çalışan Salih, Aile Bakanlığı’na dilekçe yazar. Salih’in yazdığı dilekçeler sonrası harekete geçen bakanlık köydeki aile hayatının düzene sokulabilmesi, yaşanan sorunların çözülebilmesi için bir proje hazırlar. Projeye göre herkes resmi nikah kıyacak ve akrabası ile evlenmeyenler, oturdukları evlerin ve işledikleri tarlaların tapularını almaya hak kazanacaktır. Bunun ardından evlenmeleri uygun olanları listelemeye başlayan Salih, beklemediği bir sonuç ile karşılaşır. Listeye göre insanlar sevdiklerinden ayrı düşüp başkalarıyla eşleşince işler karışık bir hal alır.

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AİLE HÜKÜMETİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Burak Demirdelen'in üstlendiği, senaryosunun Seçil Çömlekçi'ye ait olduğu Aile Hükümeti oyuncuları Aslıhan Malbora, Alper Saldıran başrollerinde, Tüğçe Karabayır, Nail Kırmızıgül, Kıvanç Baran Arslan, LAle Başar, Gülhan Tekin, Metin Yıldız gibi başarılı isimler yer alıyor.

 

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