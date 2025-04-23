Aile Arasında için hazırlıklar başladı... Efsane kadro dönüyor!

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EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan’ın oturduğu BKM yapımı “Aile Arasında” 1 Aralık 2017’de vizyona girmiş, 5 milyon 289 bin 51 kişi tarafından izlenerek “Tüm zamanların en çok izlenen filmleri” listesinin 10’uncu sırasına yerleşmişti. Birsel, geçen yıl verdiği röportajda devam filminin hikâyesini bulduğunu ve senaryosunu en kısa zamanda yazacağını açıklamıştı.

ÇEKİMLER EYLÜLDE BAŞLIYOR

“Aile Arasında 2” için hazırlıklar başladı. Başrollerini yine komedi yapımlarının aranan yüzleri Demet Evgar ve Engin Günaydın’ın üstleneceği yapımda, ilk filmde yer alan Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel ve Derya Karadaş’ın da oynaması bekleniyor. Filmin çekimlerine ise eylül ayında başlanacak.