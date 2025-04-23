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Aile Arasında için hazırlıklar başladı... Efsane kadro dönüyor!

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#Aile Arasında#Demet Evgar#Gülse Birsel
Aile Arasında için hazırlıklar başladı... Efsane kadro dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 11:15

2017 yılında vizyona giren ve 5 milyonu aşkın kişiyi sinema salonlarına çeken “Aile Arasında” filminin ikincisi çekiliyor. Aynı kadronun yer alacağı komedi filminin çekimlerine eylül ayında start verilecek.

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Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan’ın oturduğu BKM yapımı “Aile Arasında” 1 Aralık 2017’de vizyona girmiş, 5 milyon 289 bin 51 kişi tarafından izlenerek “Tüm zamanların en çok izlenen filmleri” listesinin 10’uncu sırasına yerleşmişti. Birsel, geçen yıl verdiği röportajda devam filminin hikâyesini bulduğunu ve senaryosunu en kısa zamanda yazacağını açıklamıştı.

Aile Arasında için hazırlıklar başladı... Efsane kadro dönüyor

ÇEKİMLER EYLÜLDE BAŞLIYOR

“Aile Arasında 2” için hazırlıklar başladı. Başrollerini yine komedi yapımlarının aranan yüzleri Demet Evgar ve Engin Günaydın’ın üstleneceği yapımda, ilk filmde yer alan Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel ve Derya Karadaş’ın da oynaması bekleniyor. Filmin çekimlerine ise eylül ayında başlanacak.

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#Aile Arasında#Demet Evgar#Gülse Birsel

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