Aile Arasında filminin konusu ne? İşte Aile Arasında'nın konusu ve oyuncuları

Ozan Açıktan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Ayta Sözeri ve Ünal Yeter rol aldı. Yon Thomas'ın görüntü yönetmenliğini yaptığı filmin müzikleri Jingle Jungle imzası taşıyor. İşte, filmin genel konusu...

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır ve komşu olurlar. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı zengin bir ailenin oğluyla evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür...